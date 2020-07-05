Otomobil alacaklar dikkat! Satılan her araçtan 7'si...

SEGMENT BAZINDA EN YÜKSEK OTOMATİK PAYI D SEGMENTTE

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 92,6 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 70,8 ile kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 48,9 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.