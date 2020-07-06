Avrupa bizi kopyalıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesinde Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent toplantısına katıldı. Koronavirüs sonrasına kendisini iyi hazırlayan, ekonomisini ayakta tutan ülkelerin gelecekte en iyisi olacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Koronavirüs ülkemize henüz gelmeden aldığımız tedbirler sayesinde koronayla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Bugün dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz" dedi.Pandemi süreciyle sağlık yatırımlarının ne kadar doğru olduğunu anladıklarını da kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Ön yargılı yaklaşanlar olabilir, 'gereksiz' diyenler olabilir ama sağlık turizmiyle ilgili şimdiden faydasını görmeye başladık" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte gittikleri Almanya ziyareti hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Son derece faydalı görüşmeler olduğunu sizlere söyleyebilirim ve neticesini de alacağımıza inanıyoruz" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, turizmde sertifikasyon sisteminin önemine değindi. Bakan Ersoy, "Avrupa'daki ilk ve en detaylı sertifikasyon sistemi. Birçok Avrupa ülkesi bizden görüp kopyalamaya çalışıyor" dedi. Turizm şehirlerindeki vaka sayılarını da açıklayan Bakan Ersoy şu bilgileri verdi: "2.5 milyon nüfuslu Antalya'da toplam vaka sayısı 520 civarında, günlük yeni 4-5 vaka var. Kuşadası, 280 civarında toplam vaka sayısı var. Fethiye, Bodrum, Dalaman'da toplam vaka sayısı 310 civarında. Bu şehirlerde günlük vaka sayısı 2-3. Tamamen kontrol altına alınmış ve hızla koronavirüssüz bir döneme hazırlık yapmış bölgeler olarak görüyoruz."Turizm yatırımcılarının gönüllü şekilde sertifika sistemine katıldığını ve şimdiden binli rakamlara ulaştıklarını belirten Bakan Ersoy, "Nitelikli turist, hizmet standartları yüksek ülkelere gidiyor. Sertifika sistemi bu açıdan da çok değerli. Çok kısa bir sürede binli rakamlara ulaştık, 2 bin, 3 bin rakamlarına da kısa bir sürede erişeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.