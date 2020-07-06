MTV ödemeleri başladı: MTV ödemeleri son günü ne zaman, en düşük vergi ne kadar?

Motorlu taşıtlar vergisi için son gün ne zaman? e-Devlet üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre MTV'nin son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020 olarak bildirildi. MTV borcunuzu dilerseniz e-Devlet üzerinden ödeyebilir dilerseniz de kullandığınız banka ile iletişime geçerek taksitlendirebilirsiniz. Ziraat Bankası, 100 TL'den fazla işlemlerde 3 taksit imkanı sağlıyor. Aynı şekilde bir diğer kamu bankası olan Halkbank'ta da aynı kolaylık söz konusu.

Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

1300 cc'den düşük otomobiller için en düşük vergi miktarı 365 TL olarak dikkat çekiyor.

ANLAŞMALI BANKALARDAN TAKSİT SEÇENEKLERİ

Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.