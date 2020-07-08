Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 8 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

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yatan iller güncel liste! 8 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

Temmuz ayının gelmesiyle beraber için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 8 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!

Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:06 Son Güncelleme: 8.7.2020 09:08 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 7 Temmuz 2020 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı ve engelli kişilere bakan, ihtiyaç sahibi kişilere verilen 7 Temmuz yatan iller birçok vatandaşın Temmuz ayının ilk gününden itibaren merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte güncel liste!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE!

E devlet sistemi üzerinden alınan birçok hizmetten biri olan evde bakım maaşı sorgulama işleminizi bu sistem üzerinden sorgulayabilmek mümkünken aynı zamanda sms yoluyla da bu konunun detaylarını öğrenmek mümkün. Bilindiği üzere ödemeler kurum tarafından il il yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 7 Temmuz 2020 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 7 Temmuz 2020 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 8 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?
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