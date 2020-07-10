50 yıllık hayal gerçek oluyor! Beğendik Köprüsü yarın hizmete açılıyor

Bakan Karaismailoğlu da 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü'nün 210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemiyle Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunun da altını çizdi.

1 MİLYAR 510 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Projenin Küçüksu-Pervari Yolu'nun kapasitesini artıracağını ve trafik güvenliğini sağlayacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile bölgenin sosyo-ekonomik gelişiminin hız kazanacağının altını çizdi. Projenin 1998 yılında yapımına başlandığını ve 1 milyar 510 milyar liralık yatırımla tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Bu proje bölge halkı için büyük öneme sahip. Mevcut yolun çok büyük bir bölümü stabilize yol ve çok büyük bir rakımda dağları dolaşarak gidiyor. Hem çok tehlikeli hem de çok uzun bir yol. Projeyi mevctu yolun daha aşağısında tamamladık ve köprülerle tünellerle yolun güvenliğini ve konforunu artırdık. Proje sayesinde Van'da Pervari'ye 5 saati bulan seyahat süresini 2 saate kadar düşürmüş olduk" dedi.