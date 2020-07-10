50 yıllık hayal gerçek oluyor! Beğendik Köprüsü yarın hizmete açılıyor

Botan Çayı üzerinde 1970'lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan 450 metre uzunluktaki ve 165 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edildi.
Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve 450 metre uzunluğu 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsünün yapımı tamamlandı.
Köprü, 11 Temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacak.
Bakan Karaismailoğlu da 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü'nün 210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemiyle Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunun da altını çizdi.
1 MİLYAR 510 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Projenin Küçüksu-Pervari Yolu'nun kapasitesini artıracağını ve trafik güvenliğini sağlayacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile bölgenin sosyo-ekonomik gelişiminin hız kazanacağının altını çizdi. Projenin 1998 yılında yapımına başlandığını ve 1 milyar 510 milyar liralık yatırımla tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Bu proje bölge halkı için büyük öneme sahip. Mevcut yolun çok büyük bir bölümü stabilize yol ve çok büyük bir rakımda dağları dolaşarak gidiyor. Hem çok tehlikeli hem de çok uzun bir yol. Projeyi mevctu yolun daha aşağısında tamamladık ve köprülerle tünellerle yolun güvenliğini ve konforunu artırdık. Proje sayesinde Van'da Pervari'ye 5 saati bulan seyahat süresini 2 saate kadar düşürmüş olduk" dedi.
Karaismailoğlu, 1998'den itibaren yapımına başlanan yol ve köprü yapımının, özellikle terör örgütlerinin bu projenin tamamlanmaması amacıyla gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle ağır ilerlediğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Söz konusu proje, terör örgütünün bölgede faaliyet göstermesini engelleyeceği ve bölgede önemli bir ekonomik bir ivme sağlayacağı için proje şantiyelerinde işçilerimizi tehdit ettiler. Bu nedenle bölge halkımız için canla başla çalıştık ve bu projeyi tamamladık. İnanıyorum ki bu projenin bölgede sağlayacağı ekonomik ivme ile hem yatırım artıracak" dedi.
ÖNEMLİ İSTİHDAM KAPISI OLDU
Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü ile Beğendik-Pervari arasının 8 kilometre kısalacağını da anlatarak projenin tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emeği ile yapıldığının altını çizdi.
Köprünün yapımında da yüzde yüz yerli malzeme kullanıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yapım çalışmaları boyunca 255'i Beğendik Köprüsü'nde olmak üzere toplam bin 25 personel istihdam edildi. Yapımı dahi bölge insanımız için önemli bir iş kapısı oldu" ifadelerini kullandı.