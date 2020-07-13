Kızılay’dan yeni Ar-Ge merkezi

İnsani yardım alanında Türkiye'nin ilk Ar-Ge merkezi olan Afyonkarahisar Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi açıldı. Türk Kızılayı'na ait olan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla açılan merkez, iyilik ve hayır işleri için çalışacak. Kızılay İçecek bünyesinde satışa sunulacak inovatif ürünler geliştirmek için çalışacak ve maden suyu ihracatında Türk Kızılayı'nı çok daha iddialı bir konuma taşıyacak olan Ar-Ge merkeziyle ilgili konuşan Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık "Afetlerde özellikle ihtiyaç duyulan sürdürülebilir su temini ve uzun ömürlü gıda ve besin temini konusunda çalışmalara başladık ve bu konuda 4 patentimizi aldık" açıklamasında bulundu.