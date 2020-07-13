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haberi: Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte fiyatları...

'na çok kısa bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş heyecanla bayramı beklerken satışları da merak konusu oldu. Gelen son dakiak bilgilerine göre; zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 11:20 Son Güncelleme: 13.7.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

haberi... Kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri göz önünde bulundurularak, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek. Ayrıca zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak.

Son dakika haberi: Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Bu marketlerin birçoğu siparişleri kabul etmek için son hazırlıklarını yaparken bazıları ise satışlara başladı. Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı paketi seçenekleri sunuyor.

Son dakika haberi: Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Firma, en az 18 kilogramlık "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1590 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 1790 lira olarak belirlendi. Büyükbaş etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor.

Son dakika haberi: Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına yüzde 10 indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor. Firma, alacaklara bağış yapma imkanı da sağlıyor.

Son dakika haberi: Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Kurbanlıkların satışına başlayan ve ücretsiz teslimat hizmeti sunan Migros, en az 12 kilogramlık koçu 1445 liradan, 16 kilogramlık koçu 1585 liradan alıcıyla buluşturuyor. Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 21 kilogram olan bir hissenin fiyatını 1825 lira olarak belirledi.

Son dakika haberi: Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Migros, Money Bonus Kart sahiplerine 100 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ay taksit imkanı sağlıyor.

Bir başka zincir market A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla başladı. Market, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 295 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını bin 495 liradan satıyor. A101, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına taksit ve indirim olanağı da tanıyor.

Son dakika haberi: Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Çağdaş marketler zinciri de en az 16 kilogramlık kurbanlıkları 1190 liradan sınırlı sayıda satışa sundu. Firma, kolisinin adrese teslimat bedelini 50 lira olarak belirledi.

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Son dakika haberi: Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...
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