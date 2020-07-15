Finans ordusu gücünü kanıtladı

Türk bankacılık sektörü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde sistemi ayakta tutarak ve rutin çalışmaları sürdürerek, sektörün stratejik önemini ve gücünü tüm dünyaya gösterdi. Darbe girişiminin bankacılık sektörüne ve finansal piyasalara olası etkilerini asgari düzeye indirmek için başta ekonomi yönetimi olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, kamu ve özel bankalar, katılım finans kurumları ve diğer paydaşlar proaktif adımlar attı.Merkez Bankası, bankalara gerekli likiditeyi limitsiz sağlayacağını ve gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemlerin alınacağını duyurdu. BDDK sistemin herhangi bir noktasında sorun olmadığını açıkladı. Kamu ve özel bankalar da vatandaşların şubelerde ve ATM'lerde nakit sorunu yaşamayacaklarını, müşterileri istedikleri miktarda nakdi bankalardan çekebileceklerini ve bu güçte olduklarını vurguladı. Bankacılık sektörü, güçlü sermaye yapısı, deneyimli insan kaynağı ve tecrübeli yönetim kadrosuyla Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri olduğunu kanıtladı.DERS KİTAPLARINA GEÇECEK TESTBANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, hain darbe girişiminin, finansal sistemin sağlamlığı ve ekonomik temellerin güçlü olduğu gerçeğini değiştiremediğini söyledi. Bankacılık sisteminde hiçbir sorun yaşanmadığını vurgulayan Akben, "Menfur girişim, Türk bankacılık sektörünün dayanaklılığı ve sahip olduğu dirayetinin gücünü kanıtladığı, uluslararası finans ders kitaplarına örnek vaka olarak geçebilecek bir stres testi olarak görülmektedir. Bankalardan fon çıkışının aksine TL mevduat hacmi artmış, likidite sorunu yaşanmamış, finansal piyasalar ve altyapılar kesintisiz olarak çalışmaya devam etmiştir. Sektöre ve kurumumuza olan güven bir kez daha kuvvetli bir biçimde teyit edilmiştir" dediSAĞLAM BİR DURUŞ SERGİLEDİKTÜRKIYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın hain darbe girişimine karşı bankacılık sektörünün somut ve sağlam bir duruş sergilediğini belirtti. Olayın sıcak saatlerinde müşterilerin tüm taleplerini karşılamak için gerekli koordinasyonu sağladıklarını ve aksiyon aldıklarını hatırlatan Aydın, "Ekonomimiz için en doğru olanı yapmanın sorumluluğu içinde olduk. Bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, piyasaların olağan şekilde çalışması için ne gerekiyorsa yaptık. Sektörümüz elinden gelen tüm imkânları ülkemiz ve milletimizin hizmetine sunmaya devam etti" ifadelerini kullandı.SÜREDE ATLATILDITÜRKIYE Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Yükselen bir güç olan Türkiye, darbe girişiminin etkilerini çok kısa bir sürede atlatarak hızlı toparlanma sürecini yaşadı. Hükümet, reel sektör temsilcileri, finans dünyası, sermaye piyasaları ve ekonominin tüm aktörleri ile halkımız çok kısa sürede tek yumruk oldu ve kararlı bir duruş ve davranış sergilendi. Darbe girişiminin olumsuz sonuçları da kısa süre içerisinde bastırılarak başarılı bir kriz yönetimi sağlandı" dedi.PARADİGMA DEĞİŞTİ15 Temmuz'dan sonraki süreçte, finansal istikrar açısından kritik virajların başarıyla geride bırakıldığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Son iki yılda ekonomide güçlü bir paradigma değişikliği yaşadık. Ekonomimiz her türlü müdahaleye karşı güçlü bir bağışıklık kazandı. Finansal istikrarımızı kalıcı kılan temel unsur; önceliği yerli üretime vererek sanayicimizin ithalata bağımlılığını ortadan kaldıran, ihracat odaklı bir milli ekonomi anlayışı oldu" diye konuştu.DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEKDENIZBANK Genel Müdürü Hakan Ateş, milli bir banka olarak o dönem yaptıkları değerlendirmelerde bankacılığın ve makroekonomik göstergelerinin sağlam olduğunu vurguladıklarını ve ileriye güvenle baktıklarını hatırlatarak, "Memleketimizin geleceği için çalışmayı kendisine misyon edinen kurum olma hüvviyetimizle, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine erişeceği her türlü zaruri yatırımlar için sağladığımız finansmanı durmaksızın sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu..