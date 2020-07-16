35 ülkeye temassız ödeme

TÜRK şirketi Paycore, dünyada 35 ülkede faaliyet gösteren Avrupa'nın lider ödeme şirketlerinden Global Payments s.r.o. ile SoftPOS çözümünün satışına yönelik bir anlaşma imzaladı. PayCore'un SoftPOS çözümü, NFC destekli Android akıllı telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlıyor. SoftPOS çözümünün ödeme teknolojileri alanında bir devrim niteliği taşıdığını belirten PayCore CEO'su Turgut Güney, "Dünyada ilklerden biri olarak hayata geçirdiğimiz SoftPOS çözümümüz, temassız ödemelerin giderek önem kazandığı günümüzde, akıllı telefonların ve tabletlerin birer POS cihazına dönüşmesini sağlayarak temassız ödemelerin yaygınlaşmasına büyük bir katkıda bulunuyor. Global Payments ile yaptığımız bu işbirliği anlaşması neticesinde Avrupa'daki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.