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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: 18 Temmuz canlı altın fiyatları yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: 18 Temmuz canlı yükselişte! Gram, yarım, tam ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Hafta başından beri yükseliş içerisinde olan , hafta sonu da tırmanışını sürdürüyor. Bu noktada, fiyatı yaşadığı yükselişe paralel olarak 398 lira bandında seyrediyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik de yükseliş içerisinde. Peki, 18 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte, son dakika uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 08:37 Son Güncelleme: 18.7.2020 08:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Canlı , hafta sonu da yükseliş grafiğini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, pazartesi gününden itibaren yaşadığı yükseliş neticesinde 398 liraya geldi. Koronavirüsü salgını nedeni ile da son yılların zirve noktasına ulaştı. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün fiyatı 398 lirayı test ederken çeyrek fiyatı ise 650 lira bandında bulunuyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 18 TEMMUZ

Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Gram ve çeyrek bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 18 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 2.672,80
  • Satış: 2.686,40

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.655,00
  • Satış: 2.695,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.297,40
  • Satış: 1.314,00

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 398,98
  • Satış: 399,12

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 650,70
  • Satış: 657,80

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.563,44
  • Satış: 2.613,16

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

"Altın kısa vade de çok hızlı koşmuş dinlenmesi gereken bir varlık mı ya da altın iyi bir momentum yakaladı kolay kolay bundan vazgeçmeyecek mi" sorusunu Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yanıtladı.

Erbaş, ons altın için 1795 doların önemine dikkat çekerek, "Bu seviyenin üzerinde kalırsa altının potansiyeli 1900-1920 dolara kadar açık" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

"AŞI GÜVENLİ LİMAN ALTINDAN ÇIKIŞI BAŞLATABİLİR"

Elinde altın bulunduran fonlarda nispeten sınırlı bir giriş olduğunu bildiren Erbaş, "Yatırımcılar için dikkatli olması gereken bazı gelişmeler var. Eğer aşı bulunması ve seri üretime geçilirse, güvenli liman altından çıkışı başlatabilir" dedi.

"LİKİDİTE AZALMASI ALTIN İÇİN İKİNCİ UYARI OLABİLİR"

Erbaş, "ABD ile swap ihtiyacı doğan karşı büyük ülkelerin giderek son 1.5 ayda bu kanalı az kullandığı mesela FED'in bilanço büyüklüğünün 10-12 triyona varmasını düşündüğümüz bir ortamda, 7 trilyon doların altına düştüğü ve dolayısıyla piyasadaki likidenin giderek azaldığı bir döneme görebiliriz. Bu da altın için ikinci uyarı olabilir" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

"FAİZLERİN ARTMA BEKLENTİSİ ALTINA YARAMAZ"

Altın için bir üçüncü uyarı olarak uzman isim, "Düşük faiz ortamının piyasa toparlanmasıyla artık sonlandığı ve yavaş yavaş da olsa faizde yukarı yönlü beklentinin artması durumu altın için üçüncü bir uyarı olarak söylenebilir" dedi.

"ALTINA OLAN TALEP 1 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİR"

Altının onsunda 1795 seviyesinin kırılmadığı ortamda yukarı yönlü beklentinin korunacağını ifade eden Erbaş, "2008-2011 yılında olduğunu ne olursa olsun bu likidite piyasada kalacak. Önümüzdeki 1 yıl içinde altına olan talebin teknik olarak devam etmesi söz konusu olacak" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

"ALTIN İYİ BİR YATIRIM ARACI OLARAK PORTFÖYLERDE BULUNMASI GEREKİYOR"

Altın fiyatlarını yorumlayan bir diğer isim Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya oldu. Kaya, A Para'da altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kaya, altının bu yıl sonuna kadar popülerliğini koruyacağını vurgulayarak, "Altın iyi bir yatırım aracı olarak portföylerde bulunması gerekiyor" dedi.

"MERKEZ BANKALARI BİR YANDAN FONLAR BİR YANDAN TOPLUYOR"

Altının genelde borsalar yükseldiği zaman yükselmediğini ifade eden Kaya, "Ancak son dönemde altın yatırımcı olarak borsa yükselse bile tercih ediliyor. Merkez bankaları bir yandan fonlar bir yandan topluyor" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

"BORSALARIN BOZULDUĞU DÖNEMDE ALTIN 1900'LERİ GEÇEBİLİR"

Önümüzdeki günlerde borsaların bozulacağı günlerinin geleceğinin altını çizen Kaya, "Borsaların bozulduğu günlerde altının 1900 dolarlı seviyeleri zorladığını ve geçtiğini görebiliriz" dedi.

"GRAM ALTINDA YÖNÜ ONS BELİRLİYOR"

Gram altında yönü belirleyenin şu anda dolar kuru değil ons altın olduğunu vurgulayan Kaya, "Ons altının 1850 dolarlı seviyeleri görmesi durumunda gram altının 420-430 liralı seviyelere gitmesi muhtemel.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün de yükselişte! 18 Temmuz canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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SON DAKİKA: 18 Temmuz canlı altın fiyatları yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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