SON DAKİKA: 18 Temmuz canlı altın fiyatları yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Canlı altın fiyatları, hafta sonu da yükseliş grafiğini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, pazartesi gününden itibaren yaşadığı yükseliş neticesinde 398 liraya geldi. Koronavirüsü salgını nedeni ile altın fiyatları da son yılların zirve noktasına ulaştı. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 398 lirayı test ederken çeyrek fiyatı ise 650 lira bandında bulunuyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 18 TEMMUZ

Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 18 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz