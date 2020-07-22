Turkcell 6 ayda 3.149 kişiyi işe aldı

TURKCELL, Kovid-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişilik istihdam sağladı. Turkcell, yılın ikinci yarısında da bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alıma devam edecek. Turkcell'in Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri olduğunu kaydeden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yurtiçi ve dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. 2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var" dedi. Turkcell ekosisteminde gerek mevcut çalışma sisteminde gerek işe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir duraksamanın yaşanmadığını belirten Erkan, "İşe alımlarda yapay zeka kullanımımız artarak devam edecek" diye konuştu.