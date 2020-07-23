Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? Bakan duyurdu: 2020 Evde bakım aylığı parası ne kadar, kimler alabilir?

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediliyor. Temmuz ayına girmemizle birlikte evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan birinci derece aile yakınlarına ödenen evde bakım paralarına zam gelip gelmediği araştırılıyordu. Konuya yönelik müjdeli haber Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi ve evde bakım maaşının zamlı ve güncel halini açıkladı. Buna göre; Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı 2020 zammı ne kadar oldu, kimler alabilir?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşları ile yaşlı ve engelli aylığı tutarları yükselince evde bakım maaşı ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt tarafından açıklanan ödeneğin bin 544 TL'ye yükseldiği duyuruldu.