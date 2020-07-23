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AÇIKLAMA GELDİ! 2020 Temmuz ayı Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve Emekli temmuz ayı maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz ayı memur ve emekli maaş farkları için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtılacağı biliniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin tarih açıklaması yaptı. Peki, Temmuz ayı memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları yattı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 14:49 Son Güncelleme: 23.7.2020 14:49 ABONE OL
Memur ve Emekli temmuz ayı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Temmuz ayı maaş farkları yattı mı?

Emekli maaş farkları için milyonlarca emeklinin bekleyişi sürerken açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan geldi. Geçtiğimiz haftalarda Açıklanan enflasyon oranının ardından memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Peki, Temmuz ayı memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları yattı mı? İşte tüm ayrıntılar…

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada; SSK, Bağkur emeklilerine ödeneğin yatacağı tarihleri tek tek duyurmuş aynı zamanda da Ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz ayı maaş farklarının, ağustos aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini bildirilmişti…

Memur ve Emekli temmuz ayı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Temmuz ayı maaş farkları yattı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

Memur ve Emekli temmuz ayı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Temmuz ayı maaş farkları yattı mı?

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Memur ve Emekli temmuz ayı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Temmuz ayı maaş farkları yattı mı?
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AÇIKLAMA GELDİ! 2020 Temmuz ayı Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve Emekli temmuz ayı maaş farkları ne zaman yatacak?
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