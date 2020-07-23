AÇIKLAMA GELDİ! 2020 Temmuz ayı Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve Emekli temmuz ayı maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları için milyonlarca emeklinin bekleyişi sürerken açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan geldi. Geçtiğimiz haftalarda Açıklanan enflasyon oranının ardından memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Peki, Temmuz ayı memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları yattı mı? İşte tüm ayrıntılar…

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada; SSK, Bağkur emeklilerine ödeneğin yatacağı tarihleri tek tek duyurmuş aynı zamanda da Ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz ayı maaş farklarının, ağustos aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini bildirilmişti…