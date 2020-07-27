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SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Kısa çalışma ve ödemeler ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün ödenmeye başlandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 10:10 Son Güncelleme: 27.7.2020 10:19 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

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SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
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