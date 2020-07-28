Japonya Asya yatırımlarını Türkiye’ye kaydıracak

Dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden Japonya, küresel tedarik politikasında köklü değişikliğe gidiyor. Pandemi sürecinin ardından özellikle Asya'da üretim yapan firmalarını dünyanın farklı yerlerine kaydırma, Batı pazarlarına yakın olma kararı alan ülke, şirketlerine yatırım adreslerinden biri olarak Türkiye'yi gösterdi.

FABRİKA BAKIYORLAR



Bu süreci hızlandırmak ve firmaların risklerini azaltmak isteyen Japonya, başta Çin olmak üzere Asya'da üretim yapan firmalarının üretimlerini taşıyabilmeleri için hibe paketi hazırlamaya başladı. Gelişmelerin ardından birçok Japon firması da Türkiye'de fabrika bakmaya başladı. SABAH'ın Japon resmi kaynakları ve Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerden elde ettiği bilgilere göre, dev Japon fonları Türkiye'de arsa ve firma bakmaya koyuldu. Projenin devlet politikası olarak ilerleyeceğini ifade eden kaynaklar, yakın zamanda milyar dolarlık yatırım ve satın almaların gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Türkiye'ye yatırım yapmakta istekli olan fonların başında ise Enechange ve Shinden's Looop şirketlerinin kurduğu yatırım fonu geliyor. Türkiye'de birçok şirketle görüşmelere başlayan fon, sadece enerji alanında 2029'a kadar toplam 100 milyon dolar değerinde yatırım hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda Japonya merkezli CNC tezgahı, robot ve makine üreticisi Fanuc, Avrupa'daki 2. Fanuc yatırımını Türkiye'de açmıştı. Merkez, ilk etapta Fanuc Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte Fanuc robot el kumandalarının tamirini gerçekleştiriyor. FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, bu yatırımın şirketin Türkiye'ye ne kadar önem verdiğinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi.



ENERJİ SEKTÖRÜ İLK SIRADA



İki ülkenin benzer ticari özelliklere sahip olduğunu belirteren Japon yetkililer, "Türkiye'ye özellikle enerji alanında yatırım yapmayı düşünen firmalarımızı destekliyoruz. Söz konusu değişim kararına destek veriyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan bir süre önce Japonya'nın Devlet Emeklilik Yatırım Fonu pandemi nedeniyle 164.7 milyar dolar kaybettiğini açıklamıştı. Yeni kaynaklara yöneleceğini ifadeden fon, deniz aşırı ülkeleri de radarına almıştı.