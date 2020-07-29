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: 'den adrese teslim ! Vakıfbank'ı iptal etti! Koç'a teslim etti

haberi: Daha önce gerekçe bile sunmadan Vakıfbank'ın kazandığı çalışanların maaş ihalesini iptal eden , adrese teslim ihale yaptı. İhaleyi Vakıfbank'ın teklif fiyatıyla Koç'un bankası aldı. yönetimi, tepki çekmemek için son dakika bankanın teklifini 3.861 TL'ye çıkarttırdı.

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Giriş Tarihi: 29.7.2020 16:20 Son Güncelleme: 29.7.2020 16:28 ABONE OL
Son dakika: İBB'den adrese teslim promosyon! Vakıfbank'ı iptal etti! Koç'a teslim etti

Son dakika haberi... İhaleye İBB yine kamu bankalarını çağırmadı. İhaleye İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası katıldı. Teklifler 3 yıllığına çalışanlar için 3.200 TL'den açıldı. Daha sonra açık artırma yapıldı. İş Bankası 3.750 TL, Garanti Bankası 3.800 TL ve Yapı Kredi 3.850 TL teklif etti.

İhale sonunda kamuoyu tepkisini çekmemek için Yapı Kredi, teklifini 11 TL artırmak zorunda kaldı.

VAKIF KAZANDI, İPTAL ETTİLER

Belediye çalışanlarının maaşlarının yatacağı bankanın ve promosyon miktarının belirlendiği bankayı seçmek için 25 Haziran'da ihale yapılmıştı. Ihaleye 6 banka katılmıştı. En yüksek teklifi 3.850 TL ile Vakıfbank vermişti. Ancak belediye iki hafta sonra gerekçe olmadan ihaleyi iptal etmişti. Daha sonra yeniden ihaleye çıkılmıştı. O ihalede ise teklifler düşük kalmış, bankalar artırıma yanaşmamıştı.

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Son dakika: İBB'den adrese teslim promosyon! Vakıfbank'ı iptal etti! Koç'a teslim etti
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