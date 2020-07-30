SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşer mi daha da yükselir mi? 30 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile uzman yorumları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın alış ve satış canlı rakamlar gün içerisinde değişiklik gösterirken yükseliş seviyesini de koruyor. Peki; Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşer mi yükselir mi? 30 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Bugün Arefe Günü idrak edilecek olması ile birlikte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri de araştırılmaya başlandı. Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşların gündeminde yer alırken alış ve satış fiyatlarındaki değişen grafik ise ilgi çekiyor. Haberimizin içerisinden uzman yorumları ile canlı rakamlarla altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.