SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşer mi daha da yükselir mi? 30 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile uzman yorumları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın alış ve satış canlı rakamlar gün içerisinde değişiklik gösterirken yükseliş seviyesini de koruyor. Peki; Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşer mi yükselir mi? 30 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Bugün Arefe Günü idrak edilecek olması ile birlikte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri de araştırılmaya başlandı. Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşların gündeminde yer alırken alış ve satış fiyatlarındaki değişen grafik ise ilgi çekiyor. Haberimizin içerisinden uzman yorumları ile canlı rakamlarla altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.973,00
SATIŞ: 3.018,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.943,00
SATIŞ: 2.987,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 2.842,21
SATIŞ: 2.898,64
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.442,80
SATIŞ: 1.468,30
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 723,60
SATIŞ: 736,40
GRAM ALTIN
ALIŞ: 440,34
SATIŞ: 440,48
ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE YENİ REKOR!
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 422, çeyrek altın ise 720 lira oldu. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor" dedi.
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.
"Gram altının çeyreği revaçta"
Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, "Gram altın yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin" dedi.
ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI!
Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrederken Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci, yükselişi bir balona benzeterek "Altın paniği hiçbir zaman sevmez" dedi.
Altının fiyatındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 422 TL'den kapatan gram altın, haftaya 430 TL'den başladı. Tam altın ise 2 bin 800 TL'den başlayarak rekor üstüne rekor kırdı. Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı Tufan İnci, altının bu yükselişini bir balona benzeterek, bir yerde patlayacağını ve fiyatların düşeceğini belirtti. Altının paniği sevmediğini dile getiren İnci," Cuma günü 422 TL'den kapanan altın, Pazartesi günü 429 TL ile açıldı. Tüm zamanlarında rekor seviyesine ulaştı. Tabii altının fiyatının yükselmesi etkenlerinde Amerika ve Çin'in ters düşmesi ve yaptırımlar yapmasından dolayı altın yükseldi. Bu yükselişlerin suni bir yükseliş olduğunu, bir düzeltme yapması gerektiğini, bu düzeltme esnasında insanların paniğe kapılıp altının beklemede kalmasını düşünüyorum. Çünkü altın paniği hiçbir zaman sevmez" dedi.