Uzman yorumları ile son dakika | Altın fiyatları rekora koşuyor! 1 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

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Uzman yorumları ile | rekora koşuyor! 1 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

haberleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken son dönemde büyük çıkış yakalayan grafiğe sahip olması uzman yorumları ve canlı rakamların takip edilmesine neden oluyor. Hal böyle olunca sorusunun yanıtı da aranıyor. Peki; 1 Ağustos tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 1.8.2020 07:42 Son Güncelleme: 1.8.2020 07:43 ABONE OL
Canlı rakamlar ile son dakika | Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 1 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Corona pandemisi nedeniyle büyük ivme yaşayan gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hem kişisel ihtiyaçlar hem de yatırım amacı ile kullanılan sarı metal hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları da bir o kadar takip ediliyor. Peki; bugün ? 1 Ağustos tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 1 AĞUSTOS 2020

Altın fiyatları son dakika hareketliliğini yaşamaya devam ediyor. Bugün ayın ilk gününde de yükselişini sürdürürken uzman yorumları ve canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

Canlı rakamlar ile son dakika | Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 1 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.996,40
SATIŞ: 3.048,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.974,00
SATIŞ: 3.019,00

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Canlı rakamlar ile son dakika | Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 1 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.870,79
SATIŞ: 2.926,38

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.454,40
SATIŞ: 1.485,40

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı rakamlar ile son dakika | Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 1 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 729,40
SATIŞ: 745,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 443,15
SATIŞ: 443,42

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE YENİ REKOR!

Bir süredir yükselişini sürdüren yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. 422, ise 720 lira oldu. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor" dedi.

Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.

Canlı rakamlar ile son dakika | Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 1 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.

Canlı rakamlar ile son dakika | Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 1 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"Gram altının çeyreği revaçta"

Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, " yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin" dedi.

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Uzman yorumları ile son dakika | Altın fiyatları rekora koşuyor! 1 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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