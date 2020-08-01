Uzman yorumları ile son dakika | Altın fiyatları rekora koşuyor! 1 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Corona pandemisi nedeniyle büyük ivme yaşayan altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hem kişisel ihtiyaçlar hem de yatırım amacı ile kullanılan sarı metal hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları da bir o kadar takip ediliyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 1 AĞUSTOS 2020

Altın fiyatları son dakika hareketliliğini yaşamaya devam ediyor. Bugün ayın ilk gününde de yükselişini sürdürürken uzman yorumları ve canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.