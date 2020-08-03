Stok sorunu kasımda çözülür

Otomotiv sektörünün gündemini değerlendiren Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, pandemide ikinci dalga yaşanmadığı takdirde stok sorununun ekimkasımda çözüleceğini söyledi. Bozkurt'tan satır başları şöyle:* Son birkaç aydır pazarda yoğun bir hareket yaşanıyor. 2018'den itibaren ertelenen bir talep vardı. Birikmiş talebe bu senenin talebi eklendi. Araçlar yaşlandı. Değişim zamanı geldi. 4 Pandemi ile birlikte otomobili güvenli ulaşım aracı olarak gördüğü için alanlar var.* Pandemide dünyada üretim durdu. Bugün kapanan fabrikalar tam kapasite çalışamıyor. Bu yüzden üretim talebi karşılayamıyor.* İkinci dalga olmaz, fabrikalarda üretim durmazsa ekimkasımda stok sorunu çözülür.* Toyota'da iki aylık bekleme süresi var. Eylülden itibaren stok sorunu rahatlayacak.* İkinci el fiyatlarındaki artışın muhatabı distribütörler değil. Bayiden liste fiyatından otomobil alan bazı fırsatçılar ertesi gün fiyatı yükseltip satışa koyuyor.* Hiçbir sorumluluğu olmayan, 1 kuruş vergi ödemeyen çantacı olarak bilinen kişiler fırsatçılık yapıyor.* İkinci eldeki fırsatçılığı engellemek için ikinci el alımsatımını düzenleyen yasanın bir an önce çıkması lazım. Yasal düzenleme bu tür fırsatçılıkların önünü keser. Yetki belgesi konusunun ertelenmemesi çok önemli.* 'Distribütör firmalar fırsatçılık mı yapıyor?' diye düşünülüyor. Çok rekabetçi bir sektördeyiz. Firmalar fiyatlarını olabildiğince aşağıda tutmaya çalışıyor. Zaten fiyatı afaki bir şekilde artırırsa ürününü satamaz.* Otomotiv pazarında fiyatı belirleyen şey euro kurudur. Yeni araçlar, o günün kuru neyse o fiyattan geliyor. 1-2 aylık kıyaslamalarda hata olabilir.* Üretici bir zam yapmış olabiliyor. Markanın o modeli kaçınılmaz olarak ÖTV baremine takılıyor. Bir üst dilime geçiyor. Dolayısıyla fiyat ÖTV'den dolayı artıyor. 15-20 bin lira ek fiyat yansıyor. Vatandaş, arka plandaki bu detayları bilmiyor.Kamu bankalarının kredi paketi kapsamı dışında bırakılmalarına da değinen Bozkurt, "Bunun bitmesi tabii ki üzücü. Devam etmesini isterdik. Çünkü süreç bir kavram karmaşasına kurban gitti biraz. İkinci eldeki çılgınca yüksek fiyatların toplumda psikolojik bir etki oluşturduğunu düşünüyorum. Biz de sektör oyuncuları olarak böyle bir sonuçla karşılaştık" dedi.