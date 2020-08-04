Kira artış oranı Ağustos 2020: Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak?

Temmuz ayı enflasyon oranlarıyla şekillenen TEFE ve TÜFE ile birlikte kirada oturan vatandaşlarımız kira artışına ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda sözleşme yenileyecek ya da ev değişikliği yapacak olanlar kira artış oranı Ağustos 2020'ye ilişkin bilgilerle birlikte Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak? Sorusunun cevabını da öğrenmek istiyor.

KİRA ARTIŞ ORANI AĞUSTOS 2020: AĞUSTOS AYINDA YÜZDE KAÇ KİRA ARTIŞI OLACAK?

Güncel TEFE – TÜFE oranlarıyla 2020 Ağustos kira artışı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;