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Kira artış oranı 2020: Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak?

2020 Temmuz ayının sona ermesiyle birlikte enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte kirada oturan vatandaşlarımız yeni ve oranlarına göre ayında kira artışlarını merak etmeye başladı. Özellikle sözleşme yenileyecekler ile ilgili detaylarla birlikte Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak? Sorusunun cevabını yoğun olarak merak ediyor. Peki, 2020 Ağustos kira artışı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.8.2020 02:21 Son Güncelleme: 5.8.2020 02:21 ABONE OL
Kira artış oranı Ağustos 2020: Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak?

Temmuz ayı enflasyon oranlarıyla şekillenen ve ile birlikte kirada oturan vatandaşlarımız kira artışına ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda sözleşme yenileyecek ya da ev değişikliği yapacak olanlar kira artış oranı 2020'ye ilişkin bilgilerle birlikte Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak? Sorusunun cevabını da öğrenmek istiyor.

KİRA ARTIŞ ORANI AĞUSTOS 2020: AĞUSTOS AYINDA YÜZDE KAÇ KİRA ARTIŞI OLACAK?

Güncel TEFE – TÜFE oranlarıyla 2020 Ağustos kira artışı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Kira artış oranı Ağustos 2020: Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi () yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

Kira artış oranı Ağustos 2020: Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak?

AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: yüzde 11,51
  • Zam bedeli: 115 lira
  • Zamlı kira bedeli: 1.115 lira
Kira artış oranı Ağustos 2020: Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak?

TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

  • Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 arttı.
  • TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.
  • Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi.
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Kira artış oranı Ağustos 2020: Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak?
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