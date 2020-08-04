Kira artış oranı Ağustos 2020: Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak?

Temmuz ayı enflasyon oranlarıyla şekillenen TEFE ve TÜFE ile birlikte kirada oturan vatandaşlarımız kira artışına ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda sözleşme yenileyecek ya da ev değişikliği yapacak olanlar kira artış oranı Ağustos 2020'ye ilişkin bilgilerle birlikte Ağustos ayında yüzde kaç kira artışı olacak? Sorusunun cevabını da öğrenmek istiyor.
Güncel TEFE – TÜFE oranlarıyla 2020 Ağustos kira artışı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;
Ağustos kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.