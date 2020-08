Dolar ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos Euro ve Dolar bugün ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı döviz kuru fiyatları

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatları yatırımcısı tarafından an be an takip ediliyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.86 civarında seyrediyordu. Bugün ise dolar alış 7,2224 TL iken, satış 7,2470 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar gözlemlenmeye devam ediyor. Yatırımcısının an be an takip ettiği Euro bugün alış 8,5945 TL, Satış ise 8,6374 TL'den işlem görüyor.

DOLAR ALIŞ: 7,2357

DOLAR SATIŞ: 7,2472

CANLI VE GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

EURO ALIŞ: 8,5945

EURO SATIŞ: 8,6374