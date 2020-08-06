Dolar ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos Euro ve Dolar bugün ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı döviz kuru fiyatları

Türkiye piyasasında altın fiyatlarının yanı sıra dolar fiyatlarını da merak ediliyor. Corona virüs salgınıyla birlikte ani iniş ve çıkış yaşayan döviz kurlarında canlı ve güncel rakamlar an be an takip ediliyor. Gün içerisinde kurları takip eden vatandaşlar yatırımını yaptığı dolar ve Euro fiyatlarındaki alış ve satış fiyatını araştırıyor. Son olarak dolar 7.15 TL seviyesinde hareket ederken, Euro ise 8.51 bandında seyrediyor. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos 2020 Euro ve Dolar ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı döviz kuru fiyatları
Dolar fiyatları ile ilgili son gelişmeler, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs kaynaklı olarak dolardaki sert yükselişe devam eden '' Euro ve dolar fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor.
İşte, 6 Ağustos Euro ve dolar fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar…
Dolar fiyatları yatırımcısı tarafından an be an takip ediliyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.86 civarında seyrediyordu. Bugün ise dolar alış 7,2224 TL iken, satış 7,2470 TL'den işlem görüyor.
Euro fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar gözlemlenmeye devam ediyor. Yatırımcısının an be an takip ettiği Euro bugün alış 8,5945 TL, Satış ise 8,6374 TL'den işlem görüyor.
DOLAR ALIŞ: 7,2357
DOLAR SATIŞ: 7,2472
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EURO ALIŞ: 8,5945
EURO SATIŞ: 8,6374
Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen duyuruda, VİOP'ta yarından itibaren, dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde işlem gören vade sayısının 16 aya çıkarılacağı kaydedildi.
VİOP'ta halen dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinin, vade döngü aylarının şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık olduğu, içinde bulunulan ay, takip eden ay, sonraki ilk 3 döngü ayı ve aynı yılın aralık ayı olmak üzere toplam 6 vade ayında işlem gördüğü kaydedildi.
6 vade ayını tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının aralık vadeli işlem sözleşmelerinin de ayrıca işleme açıldığı anımsatılan duyuruda, "Yapılan değerlendirme sonucunda 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde aynı anda içinde bulunulan ay ve takip eden 15 ay olmak üzere toplam 16 ayın işleme açılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Analistler, döviz kuru pozisyonlarını hedge etmek (dalgalanmalardan korunmak) isteyen kişi ve kurumların VİOP'ta dolar/TL sözleşmelerini kullanabildiğini, vade sayısının artmasının bu yatırımcılara esneklik sağlayacağını kaydetti.
Döviz kuruna ilişkin koruma amaçlı işlemlerde planlama ve esnekliğin önemli olduğuna işaret eden analistler, artan vade sayılarının bu alanda işlem hacmi ve derinliği de artırabileceğini söyledi.