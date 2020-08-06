Dolar ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos Euro ve Dolar bugün ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı döviz kuru fiyatları

Türkiye piyasasında altın fiyatlarının yanı sıra dolar fiyatlarını da merak ediliyor. Corona virüs salgınıyla birlikte ani iniş ve çıkış yaşayan döviz kurlarında canlı ve güncel rakamlar an be an takip ediliyor. Gün içerisinde kurları takip eden vatandaşlar yatırımını yaptığı dolar ve Euro fiyatlarındaki alış ve satış fiyatını araştırıyor. Son olarak dolar 7.15 TL seviyesinde hareket ederken, Euro ise 8.51 bandında seyrediyor. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos 2020 Euro ve Dolar ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı döviz kuru fiyatları

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 6 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar fiyatları ile ilgili son gelişmeler, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs kaynaklı olarak dolardaki sert yükselişe devam eden '' Euro ve dolar fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor.

İşte, 6 Ağustos Euro ve dolar fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar…