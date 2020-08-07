Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgisi! 7 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Özellikle son günlerdeki yükselişin ardından gram altına olan talep oldukça arttı. Pazartesi gününden itibaren artan altın fiyatları 7 Ağustos Cuma günü düşüşe geçti. Gram altın şu sıralar 476,30 TL'den alınırken 476,46 TL'den satılıyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün devam edeceğini ifade ediyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan üst üste son dakika gelişmeleri geliyor! İşte GÜNCEL gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata ALTIN FİYATLARI...

7 AĞUSTOS DETAYLI GÜNCEL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugün çeyrek altın fiyatlarındaki son durum da oldukça merak ediliyor. Ülkemizde en çok tercih edilen çeyrek altın 782,90 TL'den alınırken 829,70 TL'den satılıyor. Genellikle evlerde biriktirilen altınların çoğu da çeyrek altın olarak dikkat çekiyor.