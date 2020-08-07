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Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan ALTIN FİYATLARI bilgisi! 7 Ağustos güncel gram ve fiyatları ne kadar?

Haftanın son iş gününde en çok merak edilen konu başlıkları arasında şüphesiz altın fiyatları var. Kapalıçarşı'dan gelen bilgilerine göre altın fiyatlarında bugün düşüş var. Ülkemizde en çok ilgi çeken gram ve fiyatları konusunda en güncel detayları, anlık değişimleri özel olarak hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz. Yaz aylarının gelmesi düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altına olan talep de arttı, ayrıca yatırım amaçlı olarak en çok tercih edilen nesnelerin başında altın geliyor. 7 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri haberimizde...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 16:41 ABONE OL
Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgisi! 7 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Özellikle son günlerdeki yükselişin ardından gram altına olan talep oldukça arttı. Pazartesi gününden itibaren artan altın fiyatları 7 Ağustos Cuma günü düşüşe geçti. Gram altın şu sıralar 476,30 TL'den alınırken 476,46 TL'den satılıyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün devam edeceğini ifade ediyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan üst üste son dakika gelişmeleri geliyor! İşte GÜNCEL gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata ALTIN FİYATLARI...

7 AĞUSTOS DETAYLI GÜNCEL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugün çeyrek altın fiyatlarındaki son durum da oldukça merak ediliyor. Ülkemizde en çok tercih edilen çeyrek altın 782,90 TL'den alınırken 829,70 TL'den satılıyor. Genellikle evlerde biriktirilen altınların çoğu da çeyrek altın olarak dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.560,70

SATIŞ: 1.622,40

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.116,92

SATIŞ: 3.179,93

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.233,00

SATIŞ: 3.281,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.214,80

SATIŞ: 3.411,00

1 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 270,41

SATIŞ: 313,87

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 355,79

SATIŞ: 356,30

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 437,98

SATIŞ: 454,92

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Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgisi! 7 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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