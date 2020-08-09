81 ile gönderildi: 30 euroya yapılabilecek!

KAYIT TUTULACAK

Numune almak için sağlık personeli bulundurulacak otellerde, yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet verilecek. Numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulacak. Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine uygun olarak belirlenecek. Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacak bir "irtibat kişisi" belirlenecek. Tesiste pozitif vaka çıkması halinde ilgili il sağlık müdürlükleri ile il kültür ve turizm müdürlüklerine bildirimde bulunacak irtibat kişileri, misafirin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini de yönetecek. İl kültür ve turizm müdürlükleri tarafından numune alımı yapan konaklama tesislerinin listeleri hazırlanacak ve izlenerek güncellenmeleri sağlanacak.