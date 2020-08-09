Odeabank’ın aktif büyüklüğü 35.9 milyara yükseldi

2020 yılı ilk yarı bilançosunu açıklayan Odeabank, salgın döneminde piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen 65 milyon TL net kâr elde etti. Söz konusu dönemde bankanın aktifleri 35.9 milyar TL'ye yükselirken, mevduatları 21.7 milyar, toplam nakdi kredileri ise 19.3 milyara, toplam gayrinakdi kredileri ise 4.9 milyar liraya ulaştı. Zorlu pandemi sürecinde, nakdi ve gayri nakdi kredilerini 2.1 milyar TL arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyleyen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, "Bu dönemde yüzde 20.4 toplam sermaye yeterlilik oranına ulaştık. Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.