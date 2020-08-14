SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları!

Corona virüsü nedeniyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken her an araştırılan konular arasında yerini alıyor. Haftanın son iş gününde altın yükselir mi düşer mi araştırması yapanlar aynı zamanda uzman yorumlarını da merak ediyor. Hem yatırımcıların hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullananlar için bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları uzman yorumları ile son dakika haberinin detayları!
Altın fiyatları canlı rakamlar ile alış satış fiyatları vatandaşların gündeminde yer alırken uzman yorumları da merak ediliyor. Altın düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt arayanlar uzmanların görüşlerini öğrenmek isterken buna göre yatırım yapmayı planlıyorlar. Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir, canlı rakamları öğrenebilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.085,30
SATIŞ: 3.149,70
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.075,00
SATIŞ: 3.122,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.971,74
SATIŞ: 3.031,94
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.497,60
SATIŞ: 1.540,10
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 751,20
SATIŞ: 770,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 461,72
SATIŞ: 461,82
Ons altın 2075 dolar seviyesinde, gram altın ise ons tarafından gelen destekle 488 lira ile tarihi zirvelerini geçtiğimiz hafta görmüştü. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü.
Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, tepki alımları görüldü. Altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasıyla son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Uzmanlar ise altın yatırımcı için kritik değerlendirmelerde bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.
Altın fiyatlarının özellikle Rusya'dan gelen koronavirüs aşı haberiyle sert gerilediğini ifade eden Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" açıklamasını yaptı.
PEKİ KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ NELER?
Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemindeki aşı çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunarak "Aşı iyimserliği ile beraber gelen fiyatlamalar devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.
"YIL SONUNDAN ÖNCE AŞININ AKTİF HALE GELMESİ BEKLENİYORDU"
Dünyada daha önceki virüslerde 4 yıldan önce aşının bulunamadığını ancak dünya çapında genele yayılan bir aşı arama hamlesiyle bir yıldan kısa sürede aşıyı bulmaya doğru gidildiğini ifade eden Kaya, "Zaten yıl sonundan önce ABD'li şirketlerin aşıyı aktif hale getirmesi bekleniyordu" dedi.
"YATIRIMCILAR ALTIN İÇİN DAHA RİSKLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE OLDUĞUMUZU ANLAMALI"
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirirken altın fiyatları hakkında açıklamalar yaptı. Erbaş, altında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayarak, "Altın yatırımcıları bir noktada zarar durur noktası belirlemeli. Yatırımcılar altın için biraz daha riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlaması gerekiyor" dedi.