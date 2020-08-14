SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları!

Corona virüsü nedeniyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken her an araştırılan konular arasında yerini alıyor. Haftanın son iş gününde altın yükselir mi düşer mi araştırması yapanlar aynı zamanda uzman yorumlarını da merak ediyor. Hem yatırımcıların hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullananlar için bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları uzman yorumları ile son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 14 AĞUSTOS 2020

Altın fiyatları canlı rakamlar ile alış satış fiyatları vatandaşların gündeminde yer alırken uzman yorumları da merak ediliyor. Altın düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt arayanlar uzmanların görüşlerini öğrenmek isterken buna göre yatırım yapmayı planlıyorlar. Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir, canlı rakamları öğrenebilirsiniz.