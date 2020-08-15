Bu bostanın mahsulü de geliri de ihtiyaç sahibi ailelerin

Son bir yıl içinde başta köy çocukları olmak üzere yüzlerce aileye ulaşan Canpolat, daha çok yardımda bulunabilmek için bu sene Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyünde ailesine ait 33 dönümlük arazinin 20 dönümünü organik bostana dönüştürdü.

Burada yetiştirdiklerini ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ulaştıran Canpolat ve arkadaşları hem yardıma muhtaç vatandaşların hem de çocukların gönlünü kazandı.