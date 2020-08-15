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Dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve kaç TL? Canlı ve anlık döviz fiyatları

Hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarında euro ve hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Covid-19 nedeni ile döviz kuruna yatırım yapan vatandaşlar, canlı ve anlık rakamları öğrenmeye çalışıyor. Son dönemde ani iniş ve çıkışlarıyla gündemde olan , bugün de aynı seyirde devam ediyor. Ellerinde dolar ve euro bulunduranlar, döviz kurlarındaki takibi ve uzman yorumlarını dikkate alıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte, döviz fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 10:44 ABONE OL
Dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL? Canlı ve anlık döviz fiyatları 15 Ağustos

Piyasaların nabzını etkileyen döviz fiyatları son dakika gelişmeleri, gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren ani iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 15 AĞUSTOS DÖVİZ FİYATLARI CANLI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 15 Ağustos canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,3513

SATIŞ: 7,3631

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,711

SATIŞ: 8,7169

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Dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL? Canlı ve anlık döviz fiyatları 15 Ağustos
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