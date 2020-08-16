İkinci el taşıt satışında yeni dönem başladı. İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelere 31 Ağustos'a kadar yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Bir takvim yılı içinde üçten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek. Kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak. İkinci el taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kullanılması da zorunlu hale getirildi. Aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satışlar dikkate alınacak. İnternetten verilen yetkisiz ilanlar kaldırılacak, her araç için tanıtım kartı çıkarılacak.İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, "kişilerin" ibaresi "işletmeler"e dönüştürüldü. Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken, Türkiye Noterler Birliği'nden alınan veriler esas olacak. Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek.Yönetmelikle yetki belgesi verilmesi, yenilenmesinde bürokrasi azaltıldı. Hem belediyeler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından yapılan işyeri kontrolü, yalnızca belediyelerce ruhsat düzenlenmeden önce yapılacak. Mevcut uygulamadaki gibi geçerlilik süresi için 5 yılda bir yenilemeye gerek kalmayacak.İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan yapan işletmeler tüm ilanlarında yetki belgesi numarasına yer vermek ve yetki belgesindeki işletme adını kullanacak. İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek. Uymayana idari para cezası uygulanacak ve işletmenin yetki belgesi iptal edilebilecek. Ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarına ise kısıtlama getirilmiyor. İlan siteleri için getirilen bu kurallar 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.Tanıtım kartında ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin marka, cinsi, tipi, model yılı, plakası, yakıt türü, kilometresi, satış fiyatı, hasar kaydı, rehin ve haciz gibi şerhlerin olup olmadığı bilgilerine yer verilecek.TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan düzenlemeyi değerlendirdi. Pekcan, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılması, suni fiyat artışlarını ve kayıtdışılığı önlemeyi amaçlıyoruz" dedi. Pekcan, uyarıya rağmen aykırılığı kaldırmayan işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceğini belirterek, hizmet kalitesinin artacağını, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını söyledi.