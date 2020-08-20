Pandemide villa satış rekoru kırdı

Korona virüsü sonrası dönemde bahçeli, müstakil evlere talep artınca, Galatasaray'ın (GS) Riva arazisinde inşaatı devam eden Düşler Vadisi Riva'da da satış rekoru kırıldı. Kampanyanın ilk hafta sonunda ortalama 2 milyon TL fiyatlı villalardan 1 günde 40 adet satıldı. Toplam satış ise 2 ayda 300'e ulaştı. Düşler Vadisi Riva bu dönemde elde edilen 635 milyon TL ciroyla kampanya kapsamındaki hasılat paylaşımlı projeler arasında en fazla satış cirosuna ulaşarak birinci oldu.Projenin yatırımcısı Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, yoğun ilgiden dolayı diğer etapların satışa açılışını mevcut planlamanın öncesine aldıklarını belirterek, "İlk etapta satışa sunulan 509 villanın 480'i satıldı. Elimizde sadece 29 villa kaldı. Elde edilen toplam ciro 850 milyon liraya ulaştı. Proje tamamlandığında toplam hasılatın beklenen rakamın üzerine çıkarak 4.5 milyar TL'ye ulaşacağını düşünüyoruz. Bu durumda Galatasaray'ın da payı artacak" dedi.Projede ilk etap teslimlerin 2021 sonunda başlayacağını belirten Yılmaz, eylülde 200 villayı daha satışa çıkacaklarını ifade etti. Toplam 1.400 villanın bulunduğu projenin fiyatları hakkında bilgi veren Yılmaz, "Satışların başladığı Kasım 2018'de 7 bin 874 TL olan metrekare brim fiyatı ortalaması şu an 11 bin TL"ye ulaştı. Bu rakam çok rahat 15 bin lirayı görecek" dedi. Korona sonrası gelen talep nedeniyle Riva genelinde fiyat artışı da yaşandığını belirten Yılmaz şunları söyledi: "Bizim çevremizdeki projelerde de boş villalar satıldı ya da kiralandı. Bölge genelinde fiyatlar yüzde 30 arttı." Pandemiyle birlikte satış ofisine gelen ziyaretçi sayısı ve profilinin de değiştiğine dikkat eden Yılmaz, "İnsanlar artık bahçeli ve az yoğunluklu yaşam alanlarına yöneliyor. Ziyaretçi sayılarımızda yüzde 50 artış gerçekleşti" şeklinde konuştu.SATIŞLARIN yüzde 80-85'inin oturum amaçlı olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Villa planlarımızı da bu yönde geliştirilyoruz. Evlerin metrekareleri büyük. En küçük ev brüt 152 metrekare, bu çok iyi bir oran. Proje ortalama 170-180-250 metrekarelik evlerden oluşuyor. İlerleyen etaplarda metrekareler daha da büyüyecek. Bahçe alanlarını genişletmek için de revizyonlar yapıyoruz. Ortalama 200-250 metrekare bahçe alan tahsisleri için çalışılıyor. Ayrıca ehomeoffice olarak kullanılabilecek alanlar için çalışmalar yapılıyor."