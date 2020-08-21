Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan anlamlı paylaşım! "Zafer, inananlarındır"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından Fatih sondaj Gemsi'nin Karadeniz'de bulduğu doğaz gaz ile ilgili bir paylaşım yaptı. Videolu bir mesaj yapan Bakan Albayrak "zafer, inananlarındır" ifadelerini kullanırken, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun."

Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım! "Zafer, inananlarındır" | Video