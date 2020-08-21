Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan anlamlı paylaşım! "Zafer, inananlarındır"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan anlamlı paylaşım! "Zafer, inananlarındır"

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemsi'nin 'de bulduğu doğaz gaz ile ilgili bir paylaşım yaptı. Videolu bir mesaj yapan Bakan Albayrak "zafer, inananlarındır" ifadelerini kullanırken, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun."

Giriş Tarihi: 21.8.2020 20:08 Son Güncelleme: 21.8.2020 20:18 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan anlamlı paylaşım! Zafer, inananlarındır

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından Fatih sondaj Gemsi'nin Karadeniz'de bulduğu doğaz gaz ile ilgili bir paylaşım yaptı. Videolu bir mesaj yapan Bakan Albayrak "zafer, inananlarındır" ifadelerini kullanırken, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun."

Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım! "Zafer, inananlarındır" | Video

Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptı

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan anlamlı paylaşım! "Zafer, inananlarındır"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA