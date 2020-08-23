Türk müteahhitler dünya listesinde

Türkiye, küresel pazardaki sıkıntılı döneme rağmen inşaat pazarına damgasını vurmaya devam ediyor. İnşaat sektörünün her yıl merakla beklediği Engineering News Record'un (ENR) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri" 2020 listesi açıklandı. Geçen yıl 44 şirketini listeye sokan Türkiye bu yıl 40 şirketle temsil edildi. Listede en yüksek sırada yer alan Türk şirketi Rönesans İnşaat oldu. Geçen yıl 33. sırada bulunan Rönesans 10 basamak yükseldi. Rönesans, Avrupa'nın en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi olarak da sıralamada yerini korudu.En üst sıralarda yer bulan ikinci Türk şirketi ise Limak oldu. Limak da 67. sıradan 61. sıraya yükseldi. Türk şirketleri içinde Tekfen ise 65. sırada üçüncü oldu.