Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi? 24 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Altın fiyatları için FED Başkanı Powell'ın konuşmasının kritik olduğu haftaya girilirken Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatlarının yönü konusunda özellikle ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın konuşmasına işaret ederek yatırımcılar için önemli tavsiyelerde bulundu.

Gram altın fiyatlarındaki harekette altının onsunun yaptığı hareketler etkili oluyor. Yurt içinde gram altın fiyatları için yatırımcılar ons altındaki son durumu merak ediyor. "Altında son durum ne Altın düşmek için sebep arar bir hale mi yakın" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtlayarak yatırımcılar için kritik son dakika altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

"ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI"

Ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, "Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde ABD FED Başkanı Powell'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası altın fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır" dedi.

"ÇOK EKSTRA BİR OLUMSUZLUK OLURSA ALTIN YÜKSELİR"

Altın fiyatları için temkinli durmakta fayda olduğunu savunan Karabulut, "Özellikle 1920 dolar seviyesinin üzerindeki hareket 2400 dolar seviyelerini işaret ediyor. Ancak çok ekstra bir olumsuzluk görmemiz gerekiyor ki bu seviyelere kadar bir yükseliş hareketi görebilelim ya da bir pandemi etkisiyle 2. dalganın yaşanmasıyla tekrar ekonomilerin kapanacağı durumu" dedi.