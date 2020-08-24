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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi? 24 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları

: fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi? 24 Ağustos 2020 gram ve çeyrek ile uzman yorumları

fiyatları gelişmeleri gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve uzman yorumları eşliğinde gram, yarım, tam, gram ve fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Dolar fiyatlarındaki ani iniş ve çıkışlar vatandaşları sarı metale doğru yönlendiriyor. 24 Ağustos bugün 1.483,50 TL, 3.056,30 TL’den işlem gördü. Peki ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi? 24 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları

Giriş Tarihi: 24.8.2020 23:01 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi? 24 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları

Haftanın ilk gününde fiyatları haberleri ve güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Corona virüsü salgını sebebiyle dolar kurundaki ani iniş ve çıkışlar yatırımcılar altın yükselir mi düşer mi araştırması yaparken uzman yorumlarını da merak ediyor. Kişisel ihtiyaç ve hediye amaçlı alınan ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi? 24 Ağustos 2020 tam, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ile uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 24 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasındaki yerini koruyor. Yatırımcılar yükselir mi sorusuna yanıt ararken uzman yorumlarını merak ediyor. Tam bu noktada sorusuna yanıt aranıyor.

İşte 24 Ağustos altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve uzman yorumları…

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi? 24 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 744,00

SATIŞ: 755,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 456,96

SATIŞ: 457,07

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.056,90

SATIŞ: 3.125,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.066,00

SATIŞ: 3.113,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.959,04

SATIŞ: 3.017,77

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.483,60

SATIŞ: 1.512,00

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi? 24 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

fiyatları için FED Başkanı Powell'ın konuşmasının kritik olduğu haftaya girilirken Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatlarının yönü konusunda özellikle ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın konuşmasına işaret ederek yatırımcılar için önemli tavsiyelerde bulundu.

fiyatlarındaki harekette altının onsunun yaptığı hareketler etkili oluyor. Yurt içinde gram için yatırımcılar ons altındaki son durumu merak ediyor. "Altında son durum ne Altın düşmek için sebep arar bir hale mi yakın" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtlayarak yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

"ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI"

Ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, "Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde ABD FED Başkanı Powell'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası altın fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır" dedi.

"ÇOK EKSTRA BİR OLUMSUZLUK OLURSA ALTIN YÜKSELİR"

Altın fiyatları için temkinli durmakta fayda olduğunu savunan Karabulut, "Özellikle 1920 dolar seviyesinin üzerindeki hareket 2400 dolar seviyelerini işaret ediyor. Ancak çok ekstra bir olumsuzluk görmemiz gerekiyor ki bu seviyelere kadar bir yükseliş hareketi görebilelim ya da bir pandemi etkisiyle 2. dalganın yaşanmasıyla tekrar ekonomilerin kapanacağı durumu" dedi.

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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi? 24 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları
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