Piyasalarda son durum ne? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI peş peşe geliyor! 25 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasından sonra altın fiyatları ve dolar, euro fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Çarşamba gününden Cuma gününe kadar düşen altın, Pazartesiden itibaren ufak da olsa yükselişe geçti. 25 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri haberimizde sizleri bekliyor. Özellikle son günlerde altın en çok merak edilen konu başlıkları arasında ilk sıraları çekiyor.
Çeyrek altın fiyatlarındaki artışın ardından vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 458,31 TL'den alınan gram altın 458,40 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Çeyrek altın fiyatları gün içinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Düğün sezonunda olduğumuz düşünülürse çeyrek altına olan talep de arttı. Bugün 746,90 TL'den alınan çeyrek altın 757,50 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.489,00
SATIŞ: 1.517,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.959,04
SATIŞ: 3.017,77
CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 3.066,00
SATIŞ: 3.113,00
DETAYLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 415,69
SATIŞ: 431,77
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.066,00
SATIŞ: 3.125,90