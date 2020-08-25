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Piyasalarda son durum ne? Kapalıçarşı'dan ALTIN FİYATLARI peş peşe geliyor! 25 Ağustos gram ve fiyatları ne kadar?

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan bilgileri geliyor. Detaylı ve güncel altın fiyatları hakkında en doğru bilgileri özel olarak hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz. 25 Ağustos gram ve fiyatları bugün ne kadar oldu? Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü belirler, bizim kültürümüzde de altın son derece değerli. Son dönemde yatay seyreden altın fiyatları hakkında ayrıntılı bilgileri özel olarak hazırladık. bugün 458,31 TL'den alınırken 458,40 TL'den satılıyor.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 10:31 ABONE OL
Piyasalarda son durum ne? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI peş peşe geliyor! 25 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasından sonra altın fiyatları ve dolar, euro fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Çarşamba gününden Cuma gününe kadar düşen altın, Pazartesiden itibaren ufak da olsa yükselişe geçti. 25 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri haberimizde sizleri bekliyor. Özellikle son günlerde altın en çok merak edilen konu başlıkları arasında ilk sıraları çekiyor.

SON DAKİKA HABERİ: 25 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarındaki artışın ardından vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 458,31 TL'den alınan gram altın 458,40 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Çeyrek altın fiyatları gün içinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Düğün sezonunda olduğumuz düşünülürse çeyrek altına olan talep de arttı. Bugün 746,90 TL'den alınan çeyrek altın 757,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.489,00

SATIŞ: 1.517,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.959,04

SATIŞ: 3.017,77

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 3.066,00

SATIŞ: 3.113,00

DETAYLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,69

SATIŞ: 431,77

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.066,00

SATIŞ: 3.125,90


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Piyasalarda son durum ne? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI peş peşe geliyor! 25 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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