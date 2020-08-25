Piyasalarda son durum ne? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI peş peşe geliyor! 25 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasından sonra altın fiyatları ve dolar, euro fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Çarşamba gününden Cuma gününe kadar düşen altın, Pazartesiden itibaren ufak da olsa yükselişe geçti. 25 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri haberimizde sizleri bekliyor. Özellikle son günlerde altın en çok merak edilen konu başlıkları arasında ilk sıraları çekiyor.

SON DAKİKA HABERİ: 25 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarındaki artışın ardından vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 458,31 TL'den alınan gram altın 458,40 TL'den satılıyor.