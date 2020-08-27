Bu ay kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam edecek mi?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili geçtiğimiz gün Bakan Selçuk tarafından gelen açıklamaya göre; koronavirüs pandemisi sürecinde verilen bu ödeneğin "Normalleşme Desteği" adı altında sürdürüleceği bildirildi. Buna göre; bu ödenekten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları SGK üzerinden alınacak. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ne zaman sona erecek? İşte detaylar…
Kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin merak edilen konularla ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi. Buna göre; pandemi sürecinde iş yeri ve çalışanlara normalleşme desteği adı altında bir ödenek verileceği bildirildi…
Bakan Selçuk'tan konuya ilişkin gelen açıklama şöyle;
Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplam 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 lira ödeme yapıldı.Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için sağlanan nakdi ücret desteğinden de 1 milyon 901 bin 212 çalışan yararlandı, toplam ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 liraya ulaştı.
Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı.
Süreç "Normalleşme Desteği" ile devam edecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işleri durma noktasına gelen iş yerleri ve çalışanlara yönelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren Normalleşme Desteği ile de istihdamı korumaya devam edecek.
1 Temmuz 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş özel sektör iş yerlerindeki kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenine geçmeleri halinde Normalleşme Desteği'nden yararlanabilecek.