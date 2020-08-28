İngiltere'de asgari ücret ne kadar, kaç pound/sterlin? 2020 İngiltere güncel asgari ücret fiyatları

İngiltere'de asgari ücret ne kadar? Avrupa Birliği'nden ayrılan ve bulunduğu süre içerisinde de diğer ülkelerden farklı bir asgari ücret tarifesi uygulayan İngiltere'de, asgari ücretin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 2020 yılı itibarıyla asgari ücret İngiltere'de ne kadar, kaç TL? Haberimizde, İngiltere'de asgari ücret miktarı ve konuya ilişkin detaylar yer almaktadır. İşte, 2020 İngiltere'de asgari ücret miktarı...

Fransa’da asgari ücret ne kadar, kaç euro? Fransa 2020 güncel asgari ücret fiyatları

İNGİLTERE'DE ASGARİ ÜCRET 2020

İngiltere'de hem asgari ücret hem de saat başı çalışma ücreti belirlenirken kişinin yaşı da göz önüne alınmaktadır. İşçilere verilen saatlik ücretler ise kişinin yaşına bakılarak ödenmektedir. Bu kapsamda İngiltere'de çalışan bir işçinin yaşı arttıkça belli bir süreye kadar saat başı aldığı ücret de artmaktadır. 18 yaşından itibaren işçilere ülke içerisinde verilen saatlik ücret ise aşağıdaki gibi listelenmektedir.

18 yaşın altındaki işçiler 4.20 Pound 18 ile 20 yaş arası işçiler 5.90 Pound 21 ve 24 yaş arası işçiler 7.38 Pound 25 yaş üstü işçiler 7.83 Pound

İngiltere'de yaş sınırlamasının yanı sıra işçinin çırak ya da stajyer olarak çalışması da saat başı alınan ücreti etkilemektedir. Buna göre çırak ya da stajyer olarak çalışan kişilere de saatlik 3.70 Euro ücret ödenmektedir.

İNGİLTERE EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI NE KADAR?

İngiltere'de 18 yaş altı ve 18-20 yaş arasında olan işçiler en düşük saatlik ücrete tabi tutulmaktadır. Bu sebeple de stajyerler ve çıraklar göz önüne alınmazsa, en düşük maaşın sahibi bu kişiler olmaktadır. İngiltere'de 18 yaş altı işçilere ödenen aylık maaş 672 Euro; 18 ile 20 yaş arası işçilere ödenen aylık maaş ise 944 Euro civarındadır.