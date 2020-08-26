Fransa’da asgari ücret ne kadar, kaç euro? Fransa 2020 güncel asgari ücret fiyatları

Fransa'da asgari ücret ne kadar? Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ekonomik olarak güçlü pozisyonda olan Fransa'da asgari ücretin ne kadar olduğu sorusu, konuyu merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 yılı itibariyle asgari ücret Fransa'da ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında, Fransa'da asgari ücret miktarı ve konuya ilişkin detaylar yer almaktadır. İşte, Fransa asgari ücret miktarı...

FRANSA ASGARİ ÜCRET

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa'da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 142 euro. İkinci sırada bin 656 euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), İngiltere (1599), Belçika (1594), Almanya (1584) ve Fransa (1539) takip ediyor.

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