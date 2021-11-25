Amerika'da Asgari Ücret Ne Kadar? 2021 Amerika (ABD) Saatlik Asgari Ücret

Toprak olarak dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkeleri arasında bulunan ABD asgari ücreti merak edilmeye başlandı. Refah yaşamı sayesinde ABD'de de yaşamak isteyen vatandaşlar için öncelikli olan durum ise ABD asgari ücret olmaktadır. Peki; Amerika'da asgari ücret ne kadar? Amerika 2021 güncel asgari ücret fiyatları...

AMERİKA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

ABD asgari ücret 7,25 USD/saat olarak bilinmektedir. Sözleşmeli işçiler için ise asgari ücret 15 USD/saat şeklindedir.

Türkiye'deki gibi aylık olacak şekilde değil saatlik olarak belirlenmektedir. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde verilen ekonomi uygulaması olarak bilinen asgari ücret Amerika'da da standartlara uygun şekilde verilmektedir. Amerika'da asgari ücret için engelli işçiler, tam zamanlı olarak eğitim gören öğrenciler gibi vatandaşlar daha yüksek oranda ücret de almaktadır.

Almanya’da asgari ücret ne kadar, kaç euro? Almanya 2020 güncel asgari ücret fiyatları!