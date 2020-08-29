İhracat dijital platformla şaha kalkacak

Türkiye'nin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlayan, yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu'nun birinci fazı dün devreye alındı. Dış ticarette yepyeni bir döneme adım atıldığını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçı ve ihracat hedefi olan girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalite ve kapsamını ciddi şekilde yükseltecek bir platformu devreye aldık" dedi. Bu platform sayesinde her ihracatçının, yapay zeka teknolojisiyle çalışan dijital bir danışmanının olacağını söyleyen Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Platformumuz, kapsamı, sürdürülebilirliği, kullanıcı dostu olması ve kullandığı veri analiz yöntemleriyle tüm yurt dışı emsallerinden açık ara öndedir. Hedefimiz, KOBİ'lerimizi ve girişimcilerimizi, kooperatiflerimizi ihracatçı yapmak. Artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak."Türkiye'nin, ekonomik büyümede, kalkınmada, yerli ve milli üretimde, ihracatta çok ciddi hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Pekcan, "Bilindiği gibi Avrupa pazarında pandemiden dolayı ciddi bir daralma söz konusu. Bu nedenle ihracatçılarımızın yeni alternatif pazarlara açılmasını önemsiyoruz. Bu platform bu anlamda da ihracatçılarımıza yol gösterici olacak" değerlendirmesini yaptı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan II. fazda daha da akıllı bir robot ve genişletilmiş bir içerik ortaya koyacaklarını söyleyen Bakan Pekcan, şu bilgileri verdi: "Burada daha kapsamlı ülke önerileri yer alacak. Ana ihraç ürünüyle birlikte satılabilecek yan ve tamamlayıcı ürünlere ilişkin tavsiyeler de sunabilecek. Yine yapay zeka algoritmaları kullanan bir 'chatbot' platformda yer alacak ve firmalarımızın sorularını 7/24 cevaplayacak."BAKAN Pekcan, Kolay İhracat Platformu ile başta 90 bin ihracatçı ve 3 milyonun üzerindeki KOBİ'ler olmak üzere ihracat hedefi olan girişimcilerin tamamını hedeflediklerini kaydetti. Başlıca amaçlarının ihracatı tabana yaymak olduğunu söyleyen Pekcan, şunları anlattı: "KOBİ ve girişimcilerimizi, kooperatiflerimizi ihracatçı yapmak, bu doğrultuda onların çalışmalarına destek olmak, yön vermek istiyoruz." Bakan Pekcan, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kaynaklardan ülke ve sektör bazında dış ticaret verileri ile ticari cazibe faktörleri olarak adlandırılan verileri sürekli ve güncel olarak temin ettikleri bilgisini verdi.