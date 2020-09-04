Borsada yatırımcı rekoru

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, borsada hisse senedi yatırımcı sayısının tarihi rekorlar kırdığını belirterek, "Haziran 2018'de 337 bin olan hisse senedi piyasasında aktif işlem yapan yerli yatırımcı sayısı, 583 bin artarak bu yılın haziranında 920 bine ulaştı. Son bir yılda ise aktif yatırımcı sayısı 450 bin arttı. Ülkemizin borsa tarihi boyunca sağlanan aktif yatırımcı sayısının 2 katına yakını son iki yılda hisse senedi piyasasına geldi. Bakiyeli yatırımcı sayısı da temmuz ayı sonunda 1 milyon 617 bini aştı. Her iki kategoride de tarihi rekor" dedi.Toplantıya katılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da yatırımcı profili, sermaye piyasalarının sağlığı, artan yatırımcı ilgisinin devamlılığının sektör için önemli olduğunu belirterek, "Yeni yatırımcıların bilgiyi doğru kaynaktan almaları onların sermaye piyasalarının uzun vadeli bir parçası olmalarını sağlamak için başta sosyal medya olmak üzere, yetkisiz kişi ve kurumların, yatırım kararları için çok büyük bir risk oluşturduğunu ve yanlış yönlendirmelerden dolayı para ve hapis cezasına varan suçlara ortak olabileceklerini, aracı kurumların da yardımıyla yatırımcılara aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Öte yandan, TSPB (TLREF) Borsa İstanbul'a Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'yla ödül verdi.ARACI kurumların 2020 yılı ilk çeyreğindeki yıllıklandırılmış finansal tablolarında dönem kârlarının yüzde 50 artırarak 1.4 milyar TL'den 2.1 milyar TL'ye yükseldiğine dikkat çeken Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sektördeki büyüme ile uyumlu olan bu artıştan memnuniyet duyduklarını ifade etti. "İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında aracı kurumların kapasitelerini ve hizmet çeşitliliğini artırmaları en büyük arzumuzdur" diyen Taşkesenlioğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "Mevcut durumda elde edilen hizmet gelirlerinin ayrıntılarına bakıldığında, alım-satıma aracılık faaliyetlerinin ağırlığı oldukça yüksek. Aracı kurumlar, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve kurumsal finansman gibi alanlara daha fazla ilgi göstermeli."