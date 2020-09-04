Pandemi dinlemediler ABD’li dev Türkiye’yi seçti

Kovid-19 salgını dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisini sürdürürken, yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisinde azalma yaşanmadı. Stratejik konumu nedeniyle bulunduğu bölgede köprü konumunda olan Türkiye, son olarak ABD'li yenilenebilir yakıt üreticisi Taronis'in tercihi oldu. Gemi, inşaat ve imalat sektörlerinde metal kesmede kullanılan yeni bir teknoloji olan MagneGas'ı Türkiye'ye getiren şirketin CEO'su Scott Mahoney, "Türkiye'ye ilk yatırımımız, 165 milyon dolar sevyesinde olacak ve 3 yıllık süreçte gerçekleşecek. İleride bu rakamın 300 milyon doları geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Taronis Fuels, endüstride kesme amaçlı kullanılan gazlar başta olmak üzere, her türlü gazı yüksek verimli hale getiren üniteleri Ankara'da kurduğu tesiste üretmeye başladı. Metal kesme sektörlerinde kullanılacak ilk gazlaştırma ünitesi de başarıyla hizmete alındı.Yenilenebilir teknolojilere odaklanan bir şirket olduklarını söyleyen CEO Mahoney, 1.5 yıl önce Türkiye ile ilişki kurmaya başladıklarını, temiz enerji alanında çalışmalarının olduğunu ve Türkiye'ye bu teknolojiyi sunduklarını anlattı. Mahoney, "Gaz teknolojimiz özellikle gemi inşaatında çok kullanılıyor. Ayrıca bu gaz yakma sürecinde oksijeni daha az kullandığı için hem çevreye duyarlı hem de daha ekonomik" değerlendirmesini yaptı.Türkiye'de başka yatırımlarının da olabileceğinin altını çizen Mahoney, "Türkiye'yi Avrupa ve Ortadoğu'ya açılacak bir kapı olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye yatırım üssümüz olacak" dedi. ABD'nin ardından sadece Hollanda ve Türkiye'de yatırım yaptıklarını anlatan Mahoney, "Önümüzdeki 2 yıl içinde 800 ila 1.000 kişi arasında istihdam düşünüyoruz. İhracata odaklandığımızda benzer bir istihdam daha düşünüyoruz" diye konuştu. Mahoney, Ankara'nın ardından diğer illerde de bayiler açarak teknolojilerinin kullanımını Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı planlandıklarını ifade etti.Türkiye'nin en önemli giyim markalarından LC Waikiki, Aksaray'da 5 bin kişinin istihdam edileceği bir fabrika kurmak için imza attı. Fabrika için Aksaray Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ve davetliler katıldı.İmza töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Türkiye'nin en önemli OSB'lerinden birinin Aksaray'da olduğunu, bünyesinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmaların yer aldığını söyledi. Aydoğdu şöyle devam etti: "47 ülkede, 1.022 mağazada faaliyet gösteren LC Waikiki'ye, OSB'de 522 bin metrekarelik sanayi parseli tahsisi yaptık. 2021 yılı başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu çarpanları ve katma değerleri ile yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir. Bu rakam birçok ilçenin, toplam nüfusundan fazla. Aksaray büyük potansiyele sahip bir kent. Marka şehir kalite ile olur. Kalite ise tesadüfen olmaz, daima akıllıca bir gayretin ürünü olarak ortaya çıkar. Aksaraylılar olarak bunun farkındayız."LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ise şirket olarak Aksaray'a büyük bir yatırım yapma aşamasında olduklarını vurguladı. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Özçer, "Bizim için de çok onur verici bir gün. Büyümemize paralel olarak Aksaray'da büyük bir yatırım aşamasındayız. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak aşmak, hep birlikte, hepimizin en büyük dileğidir" diye konuştu.