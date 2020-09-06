Türkiye ve Libya'dan iş birliği: Ekonomi ve teknolojide protokol imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber ve Libya Yatırım Otoritesi Başkanı Dr. Ali Mahmoud, İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye ve Libya arasında ekonomi, teknoloji, girişimcilik alanında iş birliği protokolüne imza atıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki protokolün ayrıntıları ele alındı.

"TEHDİTLERE KARŞI BİZ LİBYA İLE BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ"

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Türkiye ve Libya arasında tarihten gelen köklü bir kardeşlik bağı bulunuyor. Son dönemde, iki ülke arasındaki bağlar yeniden derinleşti. Uluslararası ilişkilere hâkim olan karşılıklı menfaat yaklaşımının aksine, bizim aramızda çok daha samimi bir ilişki söz konusu. Ülkelerimiz ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda pek çok tehditle karşı karşıya. Bir kısmı ortak bu tehditlere karşı biz Libya ile birlikte mücadele ediyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi daha sağlam bir temele oturtmak, her alanda iş birliğimizi üst basamaklara taşımakla mümkün. Biliyorsunuz bir süredir siyasi ve askeri alanda bunu geliştirmiş durumdayız. Şimdi sırada; ekonomi, teknoloji, girişimcilik ve diğer beşeri alanlarda somut projelerle ilerleme hedefimiz var. Tam da bu amaçla bugün Libya Merkez Bankası ile bir işbirliği protokolüne imza atacağız. Teknik ekiplerimiz detayları ve konu başlıklarını çalıştılar."

"GENÇLERE YÖNELİK TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ KURACAĞIZ"

"Yatırımlar, girişimcilik ve teknoloji geliştirme alanlarında ortak işlere imza atacağız" diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Libya'daki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sunacak, finansal hizmetlerin teknolojik kapasitesi ve derinliğini geliştirecek, finansal sistemde yeni gelişen teknolojilerin kullanım alanlarını birlikte çalışacak, finansal teknolojilerin regülasyonunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacak yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gençlere yönelik teknoloji atölyeleri kuracağız. Bu noktada ülkemizde başarıyla yürüttüğümüz Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim içerikleri ve kapsamı yönlendirici olacak. Önümüzdeki günlerde özellikle teknoloji odaklı girişimleri desteklemek üzere girişim sermayesi fonları kurulması ya da ülkemizdeki fonlara yatırım yapılması hususunda da karşılıklı işbirliğine dönük adımlarımız olacak. İmzalayacağımız bu işbirliği protokolünün iki taraf için de hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Libyalı kardeşlerimizin refahı, huzuru ve ekonomik kalkınması için beraber çalışmaya devam edeceğiz."

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ÇOK KÖKLÜ BİR TARİHE DAYANIYOR"

Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber, "İş birliği anlaşmasını imzalamak üzere tekrar bir araya geldiğimiz için çok memnunuz. Biz Türkiye'de bankacılık sistemini yakından takip etmekteyiz. Bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu seviye Amerika veya diğer gelişmiş ülkelerde olan bankacılık sistemiyle yarıştırmaktadır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin almış olduğu kararlardan ve Libya'ya vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İki ülkenin arasındaki ilişkiler çok köklü bir tarihe dayanıyor" ifadelerini kullandı.

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