Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Mevduat ve altına göre kart limiti!

LİMİT YÜKSELEBİLECEK

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre 9 Temmuz tarihinde yapılan bir düzenleme ile de ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi halinde kredi kartı limiti 2 bin lira olarak belirlendi. Limit daha önce bin 300 liraydı. 9 Temmuz tarihindeki düzenleme ile limit yükseltilmişti. BDDK'nın yeni hazırladığı taslağa göre, mevcut yönetmeliğe, "Kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilir" cümlesi ekleniyor. Böylece bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limiti tahsis edilebilmesinin yolu açılıyor.