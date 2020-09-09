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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?

: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek 9 Eylül bugün ne kadar?

Altın fiyatlarının haftanın üçüncü gününde çizeceği yön vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, Kapalıçarşı’dan haberleri gelmeye devam ediyor. Bu noktada küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar, güncel ve canlı bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Uzmanlar ise, ‘altın düşecek mi, artacak mı?’ konusunda yorumlarda bulunuyor. Peki, ? İşte 9 Eylül Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 9.9.2020 19:10 Son Güncelleme: 9.9.2020 19:10 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada, yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle sonlandıran altın fiyatları bu hafta hareketli başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Eylül bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları araştırılmaya başlandı. İşte canlı rakamlar ve analist yorumları ile son durum...

9 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 420,43

SATIŞ: 436,69

22 AYAR BİLEZİK CANLI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.101,10

SATIŞ: 3.118,90

ATA ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.070,00

SATIŞ: 3.117,00

CUMHURİYET ALTIN CANLI

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?

AM ALTIN

ALIŞ: 2.967,21

SATIŞ: 3.025,95

TAM ALTIN CANLI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.505,30

SATIŞ: 1.525,30

YARIM ALTIN CANLI

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,80

SATIŞ: 759,30

ÇEYREK ALTIN CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 464,39

SATIŞ: 464,51

GRAM ALTIN CANLI

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?

"YÜKSELEN KANALIN ALT BANDINDA"

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "XAU/USD: Bugün ABD tarafında TSİ 15.30'da istihdam piyasasına ilişkin veriler beklenirken, değerli madenin yükselen kanalın alt bandının üzerinde tutunduğunu izliyoruz. Değerli maden, bugünkü en düşük seviyenin de geçtiği 1.926 civarından geçen söz konusu bandın üzerinde veriye kadar kalabilir. Aksi durumda, 1.926 desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.902 hedef olabilir. Ara destek 1.913 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.947 direncinin geçilmesi durumunda 1.965 seviyesine kadar bir yükseliş gözlenebilir."

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?
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