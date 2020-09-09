SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada, yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle sonlandıran altın fiyatları bu hafta hareketli başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Eylül bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları araştırılmaya başlandı. İşte canlı rakamlar ve analist yorumları ile son durum...
Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 420,43
SATIŞ: 436,69
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.101,10
SATIŞ: 3.118,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.070,00
SATIŞ: 3.117,00
AM ALTIN
ALIŞ: 2.967,21
SATIŞ: 3.025,95
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.505,30
SATIŞ: 1.525,30
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 749,80
SATIŞ: 759,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 464,39
SATIŞ: 464,51
"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"
ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."
"YÜKSELEN KANALIN ALT BANDINDA"
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "XAU/USD: Bugün ABD tarafında TSİ 15.30'da istihdam piyasasına ilişkin veriler beklenirken, değerli madenin yükselen kanalın alt bandının üzerinde tutunduğunu izliyoruz. Değerli maden, bugünkü en düşük seviyenin de geçtiği 1.926 civarından geçen söz konusu bandın üzerinde veriye kadar kalabilir. Aksi durumda, 1.926 desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.902 hedef olabilir. Ara destek 1.913 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.947 direncinin geçilmesi durumunda 1.965 seviyesine kadar bir yükseliş gözlenebilir."