Tekirdağ’a beş yıldızlı şehir hastanesi geliyor

AKFENİnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin inşaat işlerinin bitme noktasına geldiğini söyledi. 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi bulunan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesinin 486 olduğunu belirten Akın, bu sayının 566'ya çıkarılabileceğini ifade etti. Akın, "1.5 milyar liraya mal olan hastanede hizmet personeli olarak 700 kişiye istihdam sağlanacak. Vatandaş muayene ve ameliyat için sıra beklemeden ücretsiz, beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti alacak" dedi. Sağlık Bakanlığı ile 25 yıl hizmet vereceklerini dile getiren Akın, "Sistemde tüm tıbbi hizmetler Sağlık Bakanlığı, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi hizmetler ise Akfen İnşaat tarafından karşılanacak" diye konuştu. Hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındıktan sonra faaliyete geçmesini beklediklerini kaydeden Akın, "Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen 651 deprem izolatörü kullandık. Tamamen depreme dayanıklı olacak" ifadesini kullandı.