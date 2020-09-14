Sepetten çanta boya kalemi çıktı klavye ve webcam girdi

Okulların açılma tarihi konusundaki belirsizlik sürerken, veliler geçen yıl kullandıkları kırtasiye ürünlerini yenilemek yerine online eğitimi destekleyecek ürünleri satın almayı tercih etti. Marketlerin de girdiği kırtasiye pazarında ana başlangıç seti olarak bilinen kalem, defter, silgi, kalemtıraş satışları devam ederken yan branşlar olarak bilinen resim, müzik, görsel sanatlar gibi derslerin yardımcı araç gereçlerinde satış neredeyse durma noktasında. Pek çok veli önceki yıldan kalma kırtasiye ürünlerini kullanırken kıyafet satın alımları da okulların açılmasını bekliyor.Eğitimin online platformlarda devam etmesi ise elektronik ürün pazarı satışlarında tabiri caizse rekorlar kırdırıyor. Gittigidiyor verilerine göre okulların açılmasından önceki 2 haftanın satışları geçen yılın aynı dönemine göre dizüstü bilgisayarda 2 kattan fazla, masaüstü bilgisayarda 3 kattan fazla arttı. Tablet satışları 5 kata yakın artış gösterirken, klavye 9 kat, webcam satışları 30 kattan fazla artış gösterdi. Mouse satışları da yüzde 74 arttı. MediaMarktSaturn Yönetim Kurulu Üyesi Yenal Gökyıldırım yazıcı, monitör, modem, wi-fi güçlendirici, klavye, kulaklık, yazıcı, monitör gibi ürünlere ilginin arttığını, artış trendinin eylül ve ekimde de sürmesini beklediklerini söyledi. Gökyıldırım, kılıflara veya ekran koruyucularına olan talebin de arttığını kaydetti. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise, yazıcı ve sarf malzeme satışlarının da ciddi seviyelere ulaştığını, modemler, webcamler, harddiskler, mouse ve klavyeler, kablo adaptörler ve kulaklıkların satışlarının artmaya devam ettiğini kaydetti. Evde internet bağlantısı arttığından, uygun fiyatlı mobil internet uygulamalarına da talebin yükseldiği belirtiliyor.Öğrencilerin okula başlama maliyetinin bu yıl 350 lira olduğunu kaydeden Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Helvacıoğlu ise, sektörün ciddi bir yara aldığını, geçen yılın ürünlerinin bile elde kaldığını kaydetti. Resim, müzik, görsel sanatlar gibi derslerin araç gereçlerinde satışların durma noktasına geldiğini, okul çantası, kalemlik bile satılmadığını ifade eden Helvacıoğlu, "Eğitim kırtasiyesiz olmaz. Tabi bu sadece 8 bin kırtasiye ile sınırlı değil. 70 bin okul servisi var. Servis hostesleri, kantinciler, fotokopi merkezleri çaresiz. Acil desteğe ihtiyacımız var" dedi.