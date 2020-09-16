Suna Kıraç vefat etti

Türkıye'nin en tanınmış iş kadınlarından biri olan Suna Kıraç, dün 79 yaşında yaşama veda etti. Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Suna Kıraç, uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele ediyordu. Koç Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz" denildi.Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un Semahat Arsel, Rahmi M. Koç ve Sevgi Gönül'den sonraki dördüncü ve son çocuğu olarak Ankara Keçiören'de 1941'de dünyaya gelen Kıraç, ilköğrenimini Ankara'da Türk Eğitim Derneği İlkokulu'nda tamamladı. 1952'de İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne giren Kıraç, ABD'ye gidip işletme ve finans okuyacakken babası Vehbi Koç'un, "Benim tezgahım en iyi üniversitedir. Seni ben yetiştireceğim." demesi üzerine İstanbul'da kaldı. Ekim 1960'ta Vehbi Koç'un yanında çalışmaya başlayan Kıraç, 1967'de Otoyol'un Genel Müdürü İnan Kıraç'la evlendi. 1980'de Koç Holding Başkan Vekilliği görevine getirilen Kıraç, 1994'te Arçelik'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Kıraç'ın cenazesi bugün saat 12'de Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nden kaldırılıp, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.SABANCI Holding Başkanı Güler Sabancı, Kıraç'ın vefatına ilişkin, "Dostluğunu her zaman arayacağım Suna Kıraç, kıymetli anılarımızda ve geride bıraktığı başarılı kurumlarda her zaman yaşayacaktır. Koç Grubu'nda çok önemli ve başarılı sorumluluklar üstlenen bir yöneticiydi. Kadınların çalışma hayatına katılması konusunda hepimize örnek olmuştur" ifadelerini kullandı.