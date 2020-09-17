Düğünler restoranlara kaydı

Türkiye'de son günlerde yükselişe geçen Kovid-19 vakalarıyla İçişleri Bakanlığı düğün ve nikâh merasimlerine bir saat sınırı getirdi. Pandemi nedeniyle vatandaşlar nikahlarını bir saatle sınırlı tutmak zorunda kalınca düğünler de salonlardan restoranlara taşındı. Artık çiftler, nikâhın ardından yakın çevrelerine restoranlarda yemek vermeye başladı. Otellerde iptal olan düğünler ise otel restoranlarında kutlama yemeğine evrildi.



CİRO YÜZDE 20 ARTTI

Söz konusu taleple birlikte restoranların işleri son 10 günde yüzde 20'ye yakın artış gösterdi. Ortalama 50 ila 150 kişilik rezervasyonların yapıldığı restoranlarda fiyatlar kişi başı 50 ila 250 TL arasında değişiyor. Sektör oyuncuları, KDV indiriminin ardından düğün sonrası yemek taleplerindeki artışla birlikte işlerin canlandığını, AVM dışındaki restoranların pandemi öncesi ciroları yakaladığını belirtiyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, düğünlerin sınırlandırılmasının ardından çiftlerin küçük yemek davetleriyle kutlama yapmaya yöneldiğini söyledi.



50 İLA 150 KİŞİ ARASINDA

Bingöl, "Gelin ve damadın birince derece yakınları olmak üzere ortalama 50 kişilik rezervasyonlar yapılıyor. Bu büyük kapasiteli restoranlarda zaman zaman 150 kişiye kadar çıkıyor" dedi. Bahçeli ya da Boğaz manzaralı mekânların daha çok öne çıktığı bilgisini veren Bingöl, uygun fiyatlı restoranların da talep edildiğini ifade etti.



VELİME YEMEĞİ GELENEĞİ

Yemeğin ortalama 2-3 saat sürdüğünü anlatan Bingöl, herhangi bir eğlencenin yapılmadığını kaydetti. Bingöl, "Eskiden nikâh sonrası herhangi bir eğlence tertip edilmeden yakın çevreye yemek daveti verilirdi. Buna da Velîme yemeği denirdi. Pandemi bir geleneğimizi canlandırdı" dedi.



MANZARALI YA DA SALONA YAKINLAR TERCİH EDİLİYOR

Mövenpick Hotel Istanbul Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan da, düğün törenlerinin iptal olmasıyla birlikte otel restoranlarına talebin arttığını söyledi. Arslan, "Günde ortalama 3-4 telefon geliyor. Biz şimdilik talepleri almıyoruz ancak bunu değerlendiren oteller de var" dedi. Düğün rezervasyonu alan bazı otellerin düğünlerin iptal edilmesinin ardından bu formülü hayata geçirmeye başladığını anlatan Arslan, "Böylece hem müşteri hem de otel mağdur olmuyor" diye konuştu. Manzarası olan ya da nikah salonlarına yakın otellerin tercih edildiğini aktaran Arslan, "Talepler daha çok 18 ila 22 saatleri arasında yoğunlaşıyor" şeklinde konuştu.

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