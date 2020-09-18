Dünya devlerinin yükünü Türkiye sırtladı

Küresel salgın Kovid-19'a karşı başarılı bir mücadele yürüten Türkiye, dünya turizm sahnesinde daha da öne çıktı. İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Portekiz'de artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkelere seyahatler bölgesel ya da tamamen kapatılırken Türkiye'nin salgını kontrol altında tutmayı başarması TUI, Jet2holidays gibi dünya devi tur operatörlerinin de yönünü ülkemize çevirdi. Turizmciler, rakiplerin salgın sürecini doğru yönetemediğini belirterek, "Dev tur operatörleri ülkemize odaklandı. Onların yükünü de Türkiye hafifletti" diyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, salgın sürecini hem kamu hem de otelciler örgütünün çok başarılı yönettiğini belirterek, "Türkiye martta süreç yönetimini masaya yatırdı. Otellerde sertifikasyon sistemi devreye alındı. Hastanelerimiz ve sağlık kurumlarımız çok iyi çalışıyor. Türkiye'de vaka sayıları büyük dev şirketler tarafından anlık takip ediliyor" dedi. Türkiye'nin standartlarını korumayı başardığı sürece dünya sahnesinde daha da öne çıkacağını belirten Çorabatır, "Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, İspanya gibi rakiplerimize göre gerek hizmet anlayışı, gerek sertifikasyon süreci gerekse sağlık altyapısıyla 2021'de daha da avantajlı bir konumda olacak" ifadelerini kullandı.Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, Türkiye'den önce seyahat izni verilen rakip ülkelerin bir bir kapatıldığına dikkat çekti. Bülbüloğlu, "Akdeniz çanağında sistemi sağlıklı çalışan tek ülke Türkiye. Bu durum dünya devi tur operatörlerinin yönünü Türkiye'ye çevirdi. Şimdi bu ülkelere alternatif olarak Türkiye'ye geliyorlar. Biz TUI, Jet2holidays gibi dünya devi operatörlerin yükünü sırtlamış durumdayız. Eğer Türkiye olmasaydı, onların uçakları yerde kalacaktı" dedi. Bu süreçte daha önce Türkiye'de hiç tatil yapmamış kişilerin de ülkemize geldiğini anlatan Bülbüloğlu, yeni müşteriler kazandıklarını kaydetti. Bülbüloğlu, şöyle konuştu: "2021 için öngörüde bulunmak şu an zor. Şu anda için dev operatörler hedefi 2019'u yakalamak. Ancak hiç tatile gitmeyen Avrupalılar var. Eğer pandemi dünyada kontrol altına alınır ve Avrupa'da büyük bir ekonomik kriz yaşanmazsa talep artabilir."ELA Quality Resort Hotel Genel Müdür Yardımcısı Emre Tatar, 2021'in çok parlak göründüğünü belirterek, "Eğer pandemi mart gibi biterse 2021 çok iyi geçer. Gelen rezervasyonlar da bunu gösteriyor. İngiltere ve Polonya'dan rezervasyon yağıyor. Ela otel olarak gelecek yıl için şimdiden tarihi bir ciro yakalamış durumdayız. Virüs biterse, Türkiye turist sayısı ve gelirde 2019 rakamlarını aşar" diye konuştu. Yabancı turistin alınan güvenlik önlemlerini yerinde görmesiyle güvenin arttığını aktaran Tatar, şunları anlattı: "Biz sosyal mesafeyi sağlamak için kapasitemizin yüzde 50'sini açtık. İçerideki misafirin güvenliği nedeniyle fiyatı düşürmeyip, talep olsa da doluluğu azaltarak güvenliği sağladık. İzole bir tatil olanağı sunan göl evlerimiz ise yüzde 100 doldu. Antalya'da genel doluluk yüzde 50 civarındaydı. Bizim ağustos doluluğumuz yüzde 50 oldu. Yani açtığımız odaları doldurduk. Eylül ise yüzde 40. Talep iyi gidiyor. Sezon bu yıl kasım ortasına uzar."