Uçan arabalar TEKNOFEST’te

Dünya'nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e sayılı günler kaldı. Savunma sanayisinin lider kuruluşlarından ASELSAN, TEKNOFEST'te bu yıl bu yıl iki yarışmada görev alıyor. Bu kapsamda ASELSAN, İnsansız Su Altı Sistemleri ve Uçan Araba Tasarım yarışmalarına destek veriyor.İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ASELSAN yürütücülüğünde 23-26 Eylül'de Gaziantep Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. 376 takımla başvuru rekoru kırılan yarışmada finale kalan 43 takım, insansız araçlarıyla su altındaki yeteneklerini yarıştıracak. Baykar Savunma yürütücülüğünde düzenlenen, ASELSAN, Boğaziçi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Danışma Kurulunda yer aldığı ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Uçan Araba Tasarım Yarışması final süreci 24-27 Eylül 2020'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılacak. Yarışma kapsamında, takımlardan, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir uçan araba konseptini ortaya koymaları bekleniyor.TEKNOFEST'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden (HKÜ) dört takım finale kaldı. Festivale akademik paydaş olarak ev sahipliği yapacak olan HKÜ'den 21 takım başvuru yaptı ve dört takım finalde yarışmaya hak kazandı. Festival, bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefliyor. HKÜ takımlarının hazırlıklarını sürdürdükleri ve finallerde yarışacakları kategoriler, Temalı Robot Yarışması, İnsansız Su Altı Robotu ve İnsanlık Yararına Teknoloji olacak. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "TEKNOFEST 2020'ye katılacak takımların projeleri arasında artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile dezavantajlı çocukların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlayacak uygulama, skolyoz hastalarının tedavilerini hızlandıracak cihaz, su altı robotu ile görevleri yerine getirecek otonom robotları yer alıyor" dedi.