Bankada online hesap dönemi 2021’de başlıyor

Kovid-19 ile daha da önemli hale gelen uzaktan erişimde yeni bir döneme giriliyor. Artık bankada hesap açmak için şubeye gidip sayfalarca doküman imzalamak gerekmeyecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı. Buna göre, gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurmasıyla gerçekleşecek.







DAHA HIZLI VE RAHAT

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Zamandan, maliyetten ve işgücünden tasarruf edilmesi imkânı doğacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kâğıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak. Müşteriler açısından ise esnek, yenilikçi ve açık fikirli müşteri deneyimi fırsatı oluşacak.







2021 YILBAŞINDA BAŞLAYACAK

Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin, Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya'da etkili bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Türkiye'de ise BDDK tarafından yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren işlemler yapılmaya başlanacak. Türkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesinin önü 26 Haziran 2020'de 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yapılan değişiklik ile açıldı. Uçtan uca dijital ortamda gerçekleşecek kimlik tespiti işleminde kullanılabilecek kimlik belgeleri, bunların güvenlik öğeleri ve doğrulanması konusunda çalışmalar sürüyor. BDDK tebliğinde adım adım dikkat edilmesi gereken konular belirlendi. Kimlik doğrulamada dört kriter esas alınacak ve aynı zamanda müşteriden çeşitli doğrulama adımlarını takip etmesi istenecek.



Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespitinin başlamasından önce kişinin başvurusu bir form ile alınıyor.



Alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştiriliyor.



Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti sürecinin başlangıcında kişinin açık rızası kayıt altına alınıyor.



Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yapılıyor. Kimlik tespitinde beyaz ışık altında giyoş, gökkuşağı baskı, optik değişken mürekkep, gizli görüntü, hologram ve mikro yazı güvenlik öğelerine, fotoğraf ve ıslak imzaya sahip olan kimlik belgeleri kullanılıyor.



Kimlik tespitinde kişinin, kimlik belgesini kameranın önünde yatay veya dikey olarak eğmesi ve müşteri temsilcisinin vereceği talimata göre ilave hareketler yapması da sağlanıyor. Kimlik belgesinin güvenlikle ilgili kısımlarından sistem tarafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısımlarına parmağını koyması isteniyor.



Görüntülü görüşmede kişiye özel olarak üretilen SMS ile güvenlik kodu gönderiliyor. İletilen SMS kişi tarafından online uygulama ara yüzüne giriliyor. Sistemde bu doğrulama tamamlanınca işlem tamamlanıyor.

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